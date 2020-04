Dounia Slimani: So erklärt die Youtuberin ihrem Sohn ihre Krebserkrankung

Anzeige

Anzeige

Nur eine Woche, nachdem die Influencerin Dounia Slimani ihre schockierende Krebs-Diagnose erhalten hatte, musste sie mit der Chemotherapie starten. In einem neuen Video auf Youtube berichtet Slimani, wie sie die Krankheit ihrem vierjährigen Sohn beibrachte.

Da ihr Kind Mikael mit dem Begriff “eh nichts anfangen” könne, habe sie ihm nicht genau erklärt, dass sie an Krebs leide. “Ich habe ihm nur gesagt: 'Die Mama ist krank, die Mama wird jetzt öfters im Bett liegen [...] Ich habe ihm einfach erklärt, dass die Mama bald wieder gesund wird [...] und Mama wieder viel mit ihm spielen wird. [...] Es ist nur jetzt und das wird bald vorbei gehen." Slimani lebt seit ihrer Trennung von Ehemann Heithem alleine mit Mikael.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Krebs sei bösartig

In dem neuen Video erklärt sie weiter, dass es sich bei ihrer Erkrankung um einen “sehr aggressiven und bösartigen” Lymphdrüsenkrebs handelt. “Es ist schon schlimm, wenn man Krebs diagnostiziert bekommt, es ist aber nochmal was anderes, wenn man diagnostiziert bekommt, dass er aggressiv und bösartig ist", so die Influencerin. In dem Beitrag bedankt sie sich auch bei ihren Followern für die “Nächstenliebe”.

Anzeige

RND/am