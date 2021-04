Doppeltes Babyglück bei Tanja Szewczenko: Ihre Zwillinge sind da

Anzeige

Tanja Szewczenko (43) und ihr Mann Norman Jeschke (42) sind Eltern von Zwillingen geworden. Die schöne Nachricht machte die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin („Alles was zählt“) am Mittwochabend bei Instagram öffentlich. „Mama und Papa sind froh, dass wir endlich da sind! Wenn auch ein bisschen zu früh ... aber wir waren einfach zu neugierig und wollten wissen, was hier draußen alles so los ist“, schreibt Szewczenko zu Fotos einer kleinen Hand und eines kleinen Fußes.

Die eineiigen Zwillinge, es sind Brüder, kamen demnach am Dienstag um 23.50 und 23.51 Uhr zur Welt und wiegen 1840 und 1940 Gramm. Die Babys seien noch auf der Intensivstation, „aber alle loben uns, weil wir uns so toll schlagen ... wir atmen eigenständig und brauchen nur ein Wärmebett und keinen Brutkasten“, schreibt Szewczenko weiter.

Im Dezember hatte die Schauspielerin verraten, dass ihr das Schicksal „auf natürlichem Weg ein Wunder beschert“ habe und sie schwanger sei. Die 43-Jährige machte damals auch öffentlich, dass ihr Kinderwunsch fünf Jahre lang unerfüllt geblieben sei und sie vier Fehlgeburten gehabt habe. Tanja Szewczenko und ihr Mann Norman Jeschke haben bereits eine Tochter.