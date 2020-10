Country-Star Dolly Parton möchte mit 75 nochmal in den Playboy

Anzeige

Nach mehr als 40 Jahren will Dolly Parton nochmal in den Playboy: Die Countrysängerin („Jolene“) wird am 19. Januar 75 Jahre alt und möchte das gebührend feiern. In einem Interview mit BBC-Show „Scott Mills & Chris Stark Show“ sagte die Performerin zu den Playboy-Gerüchten: „Ich könnte es tun." Doch Parton hat eine Bedingung: Es muss „geschmackvoll“ werden, so die Sängerin. "Wenn sie es wollen, machen wir es zusammen mit einem wirklich guten Interview. [...] Wir haben darüber gesprochen.“ 1978 zierte Parton zuletzt das Cover der Zeitschrift.

Neuer Weihnachtsfilm mit Dolly Parton

Fans können Parton auch bald in einem Film sehen. Der Song der 74-jährigen Entertainerin „Christmas On The Square“ – aus ihrem kommenden Feiertagsalbum „A Holly Dolly Christmas“ – sei mit ihr in einer Nebenrolle für den Streaming-Dienst verfilmt worden, berichtete das US-Branchenmagazin „The Hollywood Reporter“.

In dem Film geht es demnach um eine Frau, die in ihre kleine Heimatstadt zurückkehrt und dort zu ihren Wurzeln zurückfindet. Der Film soll ab dem 22. November zu sehen sein. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen Parton und Netflix. Im vergangenen Jahr produzierte der Streaming-Dienst die Mini-Serie „Dolly Partons Herzensgeschichten“, die ebenfalls an ihre Lieder angelehnt sind.