Doch schwerer erkrankt: Elton John muss Konzerte verschieben

Wellington. Superstar Elton John (72, “I’m Still Standing”) muss seine verbleibenden Konzerte in Neuseeland für längere Zeit verschieben. Die beiden für diese Woche geplanten Auftritte sind wegen Krankheit in den Januar 2021 verlegt worden, wie örtliche Medien am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf ein Statement seines Promoters berichteten. Die Nachholkonzerte wurden am Dienstag bereits auf Elton Johns Website aufgeführt. Damit würde die Pop-Legende das Abschlusskonzert nicht wie ursprünglich geplant am 17. Dezember in London, sondern rund einen Monat später in Neuseeland geben.

Am Sonntag hatte der Sänger und Pianist ein Konzert in Auckland abbrechen müssen, weil ihm die Stimme versagt hatte. Kurz darauf schrieb er auf Instagram, bei ihm sei zuvor eine leichte Lungenentzündung festgestellt worden. Sein Promoter hatte laut Medienberichten aber mitgeteilt, dass die übrigen Konzerte in Neuseeland stattfinden sollten.

Elton John entschuldigt sich auf Instagram und dankt Fans

Erst vor rund einer Woche war John bei der Oscar-Gala in Hollywood für das beste Originallied (“(I’m Gonna) Love Me Again”) ausgezeichnet worden. Mit seiner Tournee ist John seit September 2018 unterwegs. Geplant sind insgesamt über 300 Konzerte.

RND/dpa