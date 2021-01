DJ Ötzi wird 50: „Mein Leben war lange von Selbstzweifeln bestimmt“

Anzeige

Schlagersänger DJ Ötzi („Ein Stern“) wird am Donnerstag 50 Jahre alt. In einem Interview erzählt er nun, dass das ein Alter sei, in dem er sich endlich frei fühle. „Mein Leben war lange Zeit von massiven Selbstzweifeln bestimmt und es hat lange gedauert, sie abzulegen“, sagte der Volksmusiker gegenüber „Bild“. Selbst nach positiven Erlebnissen habe er sich oft gefragt, ob er den Erfolg wirklich verdient habe. Mittlerweile könne er sich diesen aber selbst zugestehen und aufrichtig dankbar dafür sein.

Schlagersänger kann Corona-Krise Positives abgewinnen

So überwand der Österreicher auch eine Lebenskrise im Jahr 2016. Zu der Zeit sei es ihm nicht gut gegangen, beruflich habe er das Gefühl gehabt, festzustecken. „Ich wollte schon alles hinschmeißen“, so DJ Ötzi gegenüber der Boulevardzeitung. Doch mithilfe seiner Frau Sonja, die ihn in langen Gesprächen aufbaute, habe er sein Tief überwunden und wieder Selbstvertrauen gefasst.

Heute würde er voller Zuversicht in die Zukunft blicken. „Ich kann endlich sagen: Ich habe mich gefunden und bin bereit, zu leben“, sagte der 50-Jährige der „Bild“ weiter. Auch der Corona-Krise könne er etwas Positives abgewinnen: Noch nie habe er so viel Zeit für seine Familie gehabt, was ihm sehr gutgetan habe.