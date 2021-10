DJ Ötzi: „Ich habe in einem permanenten Angstzustand gelebt“

Anzeige

Berlin. Der Schlagerstar DJ Ötzi hatte jahrelang mit Depressionen zu kämpfen. Das sei aber inzwischen viel weniger geworden: „Ich habe das toll im Griff“, sagte der 50-jährige Österreicher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Seine Depressionen hätten mit Verletzungen aus seiner Kindheit und Jugend und dem Gefühl der Ablehnung durch seinen Vater zu tun. In der Zeit, als er obdachlos war, habe er „in einem permanenten Stress- und Angstzustand“ gelebt, berichtete der Sänger.

Der Schlagersänger, der in seiner Autobiografie über die Tiefen in seinem Leben schreibt, sagte in dem Interview: „Ich habe trotz allem mein Leben immer als Geschenk gesehen. Ich habe in mir eine Kraft und das Bewusstsein gespürt, dass ich auf dieser Welt noch etwas zu tun habe. Und weil ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin, habe ich nicht aufgegeben.“

Auch der Glaube habe einen großen Anteil an der Überwindung seiner Probleme, sagte der Schlagerstar. „Ich bin dabei kein extremgläubiger Mensch, aber ich finde Jesus cool. Gott selbst ist mir zu groß. Ich denke mir, - mal ganz naiv gesagt -, er hat echt andere Sachen zu tun, als auf mich zu schauen.“