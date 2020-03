Dieter Nuhr will trotz Coronavirus auftreten – und tritt Debatte los

Anzeige

Wegen der immer weiter steigenden Anzahl der Coronavirus-Infektionen hat Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag verkündet, dass landesweit “bis auf Weiteres” keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 erwarteten Besuchern stattfinden sollen. Die Entscheidung trifft auch Dieter Nuhr, der am Samstag (14. März) in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen mit seinem Programm “Dieter Nuhr – Kein Scherz” auftreten sollte.

Der Komiker kommentierte die Entscheidung auf Twitter mit den Worten: “Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende …”. Innerhalb weniger Stunden haben darauf allein bei Twitter mehr als 1700 Nutzer geantwortet – es gibt ordentlich Gegenwind für Nuhr.

Wir haben eine Erkrankungsrate von 0,0001 Prozent der Bevölkerung. Also ich würde gerne einfach auftreten am Wochenende... — Dieter Nuhr (@dieternuhr) March 10, 2020

Die meisten User finden Nuhrs Aussage egoistisch. Einer schreibt zum Beispiel: “Lieber Herr Nuhr, es geht darum, Menschen, die älter sind oder Vorerkrankungen haben, vor Ansteckung zu schützen. Beispiel: Junger Mensch geht zu Ihnen, steckt sich an, besucht danach die 87-jährige Oma, steckt diese an, die steckt ihre Skatrunde an, alle schwer krank. Blöd, oder?”

Ein anderer schreibt: “Aber das betrifft doch den Dieter nicht. Er hat doch oft genug klargestellt, dass ihn fremdes Elend nicht interessiert.” Eine Frau schreibt: “Das ist richtig dumm, so etwas zu schreiben. Man darf einmal im Leben auch an andere denken.”

Ich habe eine Frau an meiner Seite mit einem derzeit sehr schwachen Immunsystem. Also ich würde sie gerne einfach noch ein paar Jahre an meiner Seite haben... — haeby (@uph78) March 10, 2020

Andere rechnen dem Komiker vor, wie schnell sich das Virus in den kommenden Wochen in der Bevölkerung ausbreiten könnte. Und der Komiker? Der hat die Reaktionen erst mal so stehen lassen – bislang …

