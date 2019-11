Dieter Nuhr und seine Attacken auf Greta Thunberg – eine Chronologie

Anzeige

Dieter Nuhr polarisiert, und das nicht zum ersten Mal: Immer wieder steht der Comedian in der Kritik, in der Vergangenheit etwa durch einen Einspieler zum Mauerfall, den er abwandelt, um Werbung für seine Show zu machen. Zuletzt hatten aber vor allem seine Angriffe auf die Klimaaktivistin Greta Thunberg für Schlagzeilen gesorgt. Die Chronologie seiner Attacken.

Bereits Ende September sagt Nuhr in seiner ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ unter anderem: „Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein.“ Weiter sagte er: „Meine Tochter geht ja auch zu den Freitagsdemonstrationen, deswegen heize ich nicht mehr im Kinderzimmer.“ Und weiter: „Wenn unsere Kinder meinen, dass man die Welt mit Sonne und ein bisschen Wind antreiben könne, dann sollten wir ihnen ein Laufrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen.“ Vielen Zuschauern geht das zu weit – Greta fordere schließlich nicht, dass niemand mehr heizen dürfe.

Wie geschmacklos ist das denn bitte, Herr @dieternuhr? Es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren Ihre Show mitfinanzieren muss. So viel Stimmung, wie Sie gegen #FridaysForFuture machen, ist aus meiner Sicht keine Satire mehr. Das ist reine Meinung.

[THREAD 1/2] pic.twitter.com/Z8teX65o0X — Michael Flammer 💚🌍🌡 (@Jumpsteady) September 28, 2019

„Auf neuer Stufe der Hysterie angekommen“

Kurz nach der Show bekräftigt der Komiker seine Aussagen: Er fände es zwar gut, dass Greta das Klima thematisiere, glaube aber, dass ihre Forderungen in ihrer ganzen Radikalität in eine Katastrophe führten. „Was ich letzte Woche vergessen habe zu sagen: wahrscheinlich auch in einen Dritten Weltkrieg.“ Weiter sagt er: „Wir sind offensichtlich mit Greta auf einer neuen Stufe der Hysterie angekommen, in der Meinungsvielfalt weder möglich noch erwünscht ist.“ Nuhr wird daraufhin mit Politikern der AfD verglichen und stellt in der darauffolgenden Sendung deswegen klar, dass er mit seinen Aussagen keineswegs ins Horn der AfD blasen wolle.

Der 59-Jährige verteidigt sein Verhalten dann erneut vehement: „Ich kann nicht mehr tun, als in jeder Sendung betonen, dass ich die Proteste an sich begrüße, weil sie die Problemlösung vorantreiben, dass ich aber die Lösungsvorschläge der Bewegung für naiv und gefährlich halte“, sagt der Kabarettist dem „Münchner Merkur“ und der Zeitung „tz“ Anfang Oktober.

Sonneborn würde Show verbieten

Anfang November sagt Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender der Satirepartei Die Partei, in einem Interview mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ), dass er die Auftritte des 59-Jährigen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbieten würde. Nuhr lässt das nicht auf sich sitzen: Der Deutsche neige ja immer mal wieder zu Totalitären, das sei ja nichts Neues, sagt er ebenfalls der „HAZ“.

In dem Gespräch äußert sich Nuhr außerdem erneut zu der Kritik zu seinen Äußerungen über Greta Thunberg: „Da ich den geistigen Horizont der Kollegen ganz gut einschätzen kann, bin ich selten verwundert. Wunderlich ist dann immer nur der Zeitpunkt und der jeweilige Anlass. Früher war es im Kabarett üblich, den Zeitgeist infrage zu stellen. Das machen heute nur noch wenige. Politische Angepasstheit und Ausgrenzung von Andersdenkenden ist ja auch ein gutes Geschäftsmodell. Ich persönlich nehme abweichende Meinungen eher als Herausforderung wahr und nicht als auszumerzendes Übel.“

Indirekter Vergleich mit Diktatoren

Ende November dann der vorläufige Höhepunkt: Bei einem Auftritt in Kiel soll Nuhr die Klimaaktivistin indirekt mit den Diktatoren Hitler und Stalin verglichen haben, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Nuhr sagt zwar, dass er nicht den Menschen Greta angreife, sondern die Institution und die Hysterie ihrer Anhänger. Offenbar meint Nuhr damit, dass Gretas Forderungen das Zeug hätten, die wirtschaftlichen Grundlagen der Menschheit zu zerstören. Der globale Warenverkehr und damit der Wohlstand seien Hauptverantwortliche für hohe CO₂-Emissionen. Weiter sagt Nuhr: „Aber was sind schon Menschenleben, wenn es um die große Sache geht?“ Dann könne man sogar an Hitler und Stalin denken. Direkt danach rudert Nuhr etwas zurück: „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr für eine saubere Umwelt. Ich glaube nur, dass uns das ständige Verbieten kein Stück weiter ans Ziel bringt.“

Kritik gibt es dennoch: So schreibt Klimaforscher Stefan Rahmstorf auf Twitter, dass Greta Thunberg nur die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens fordere. Dieses Abkommen hätten alle Staaten nach Jahrzehnten intensiver Debatte beschlossen. Der Bundestag habe es einstimmig gebilligt. Greta anzugreifen sei billig und feige.

Hallo Herr Nuhr! Greta Thunberg fordert nur die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Dieses Abkommen haben alle Staaten nach Jahrzehnten intensiver Debatte beschlossen. Der Bundestag hat es einstimmig gebilligt. Greta angreifen ist billig und feige. https://t.co/7jND44iItF — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) November 25, 2019

Ein weiterer User schreibt bei Twitter, dass Nuhr lediglich um seine Einschaltquoten kämpfe, Greta hingegen für das Überleben und den Lebensraum von Millionen auf diesem Planeten.

. @GretaThunberg kämpft für das Überleben und den Lebensraum von Millionen auf diesem Planeten. @dieternuhr um seine Enschaltquote bei der @ARDde. Wie erbärmlich in des wahrsten Sinne des Wortes. #Nuhr #GretaThunberg — Ulrich Schneider (@UlrichSchneider) November 24, 2019

RND/ce