Dieter Bohlen verrät: Darum bin ich zurzeit nicht im Fernsehen zu sehen

Anzeige

Anzeige

„Ich hab superviele Angebote bekommen. Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören“, hatte Poptitan Dieter Bohlen nach seinem nicht ganz freiwilligen Aus bei den RTL-Shows „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) und „Das Supertalent“ gesagt. Das ist inzwischen fast zwei Monate her, und seitdem ist es ruhig geworden um den 67-Jährigen. Seine TV-Abstinenz ist auch Fans nicht entgangen, wie Bohlen selbst am Wochenende verriet.

„Hallo, meine Freunde, ihr nervt ja die ganze Zeit: ‚Was machst du jetzt? Warum bist du nicht sofort im Fernsehen?‘“, sagte der frühere „DSDS“-Chefjuror in einem auf Mallorca aufgenommenen Instagram-Video – und lieferte dann auch die Antwort: „Ich habe noch einen ellenlangen Vertrag mit RTL, im Moment kann ich gar nichts anderes machen.“ Offensichtlich hat Dieter Bohlen also eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm Auftritte bei anderen TV-Sendern verbietet.

Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Ganz ungelegen scheint dem 67-Jährigen das aber gar nicht zu kommen: „Ich will natürlich noch ein bisschen ausspannen, wie in jedem Jahr“, sagte Bohlen weiter und kündigte an, dass er „große Pläne“ habe: „Ich will mit meinem Boot einmal um Mallorca fahren und eventuell auch um Menorca. Ich relaxe ein bisschen. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen warten, Dieter muss sich auch mal ausruhen.“

Für Fans von Dieter Bohlen bleiben also vorläufig nur Instagram und Tiktok – dort postet er immerhin regelmäßig Videos und hat sich so zu einem Influencer entwickelt.