Dieter Bohlen hätte Michael Wendler „niemals“ in DSDS-Jury gesetzt

Es war eine der Medienüberraschungen des Jahres: Nach 16 Jahren DSDS gehen Dieter Bohlen und RTL getrennte Wege. Nun bezieht der Produzent in einem Instagram-Video Stellung. In einem kurzen Clip, der Bohlen in einem Arbeitszimmer zeigt, erklärt er seinen Fans den Grund für seinen Ausstieg: Nach einem Wechsel in der Geschäftsführung hätte es zu viele Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung des Formats gegeben.

Wie diese konkret aussahen, erklärt er an einem prominenten Beispiel: „Ich hätte da beispielsweise niemals den Wendler reingesetzt.“

Bohlen schließt künftige Zusammenarbeit nicht aus

Die Trennung, betont er, gelte nur für die Formate „Deutschland sucht den Superstar“ und „Supertalent“. Der Musikproduzent schließt eine weitere Zusammenarbeit mit RTL in Zukunft nicht aus.