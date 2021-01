Diesmal ist es das Bein: Norwegens König Harald wieder krankgeschrieben

Anzeige

Anzeige

Oslo. Norwegen König Harald V. (83) hat wieder leichte gesundheitliche Probleme. Der Monarch ist bis einschließlich Sonntag wegen Schmerzen im Bein krankgeschrieben, wie das norwegische Königshaus am Donnerstag mitteilte. Das übliche Treffen mit dem Regierungskabinett am Freitag im königlichen Schloss in Oslo übernimmt nun abermals Kronprinz Haakon (47).

Erst im vergangenen Herbst war Harald länger krankgeschrieben gewesen. Erst hatte er über Probleme beim Atmen geklagt, dann wurde bei ihm im Oktober im Osloer Reichskrankenhaus eine künstliche Herzklappe ausgetauscht. Bereits Anfang 2020 hatte Harald ein paar Tage in dem Krankenhaus gelegen, damals wegen Schwindelgefühlen.