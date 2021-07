Diese Bücher empfiehlt Barack Obama für den Sommer 2021

Anzeige

Romane, Thriller, Nonfiction – der frühere US-Präsident Barack Obama hat einen vielseitigen Literatur­geschmack. Das beweist der 59-Jährige mal wieder mit seinen Buchtipps für den Sommer 2021. Eine Liste veröffentlicht der Politiker, der selbst mit „Ein verheißenes Land“ einen Bestseller schrieb, auf seinen Social-Media-Accounts.

Mystery-Beststeller steht auf der Liste

So empfiehlt er die Romane „At Night all Blood Is Black“ von David Diop, „Land of Big Numbers“ von Te-Ping Chen, die Science-Fiction-Geschichte „Project Hail Mary“ von Andy Weir und den Debütroman „Things We Lost to the Water“ von Eric Nguyen.

„Egal, ob Sie am Strand campen oder es sich an einem regnerischen Tag auf der Couch gemütlich machen, es gibt nichts Besseres, als sich im Sommer mit einem tollen Buch hinzusetzen“, schreibt Obama. „Als wir noch im Weißen Haus wohnten, habe ich damit begonnen, meine Lieblingsbücher für den Sommer vorzustellen – und im Laufe der Jahre ist es zu einer kleinen Tradition geworden, die ich gern mit Ihnen allen teile. (…) Ich hoffe, sie gefallen Ihnen genauso gut wie mir.“

Er legt seinen Followerinnen und Follwern außerdem den „New York Times“-Beststeller und Mystery-Thriller „Leave the World Behind“ von Rumaan Alam und den Roman „Klara and the Sun“ von Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro ans Herz. Ein Drama über die Sklaverei in den USA, „The Sweetness of Water“ von Nathan Harris, und das Buch „Intimacies“ von Katie Kitamura stehen ebenfalls auf der Liste.

Bücher über die Umwelt und die Opioid-Krise

Die Nonfiction-Bücher „Empire of Pain“ über die Opioid-Krise in den USA von Autor Patrick Radden Keefe und „When We Cease to Understand the World“ von Benjamín Labatut sowie das Umweltbuch „Under a White Sky: The Nature of the Future“ von Elizabeth Kolbert empfiehlt der Ex-Präsident ebenfalls.