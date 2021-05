„Die wilden Siebziger“-Star Danny Masterson wegen Vergewaltigung vor Gericht

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Eine Richterin in Los Angeles hat am Freitag einen Prozess gegen den Schauspieler Danny Masterson aus der Serie „Die wilden Siebziger“ wegen Vergewaltigung in drei Fällen angeordnet. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 45 Jahren. Drei Frauen haben ausgesagt, Masterson habe sie in den Jahren 2001 und 2003 vergewaltigt. Er hat die Vorwürfe bestritten.

Bei einer Anhörung vor einem Prozess warf Mastersons Anwalt Thomas Mesereau der Staatsanwaltschaft vor, voreingenommen gegenüber Scientology zu sein. Der 45-jährige Masterson ist ein prominentes Mitglied von Scientology. Die drei Frauen, die ihm Vergewaltigung vorwerfen, waren Mitglieder. Mesereau argumentiert, der Sex zwischen Masterson und den drei Frauen sei einvernehmlich gewesen.

Masterson war im Juni verhaftet worden. Er befand sich danach gegen Kaution auf freiem Fuß.