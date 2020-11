„Bergretter“-Star Sebastian Ströbel: „Unsere Gesellschaft ist so zynisch geworden“

Anzeige

Seit 2014 steht Schauspieler Sebastian Ströbel als Bergretter Markus Kofler vor der Kamera. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht der 43-Jährige über die härtesten Stunts, Handysucht und soziale Medien.

Herr Ströbel, wie bereiten Sie sich auf einen „Bergretter“-Dreh bei minus 25 Grad vor?

Ich persönlich bin gar nicht so kälteempfindlich. Wir haben super Thermowäsche, die aber irgendwann auch an ihre Grenzen kommt. Das ist vor allem dann so, wenn es nass wird und wir viele Stuntgeschichten im Schnee haben. Manchmal gibt es sehr zapfige Tage. Wenn dann noch ein Wind geht, sind es schon mal gefühlte minus 35 Grad. Aber ich bin eh so ein Adventure-Typ. Da stört mich die Kälte nicht so.

Welches war der heftigste Stunt, den Sie gedreht haben?

Alles, was mit schweinekaltem Wildwasser zu tun hat. Wenn wir so etwas drehen, bin ich für mehrere Wochen ein bis zwei Stunden im Wasser. Man springt trocken mit einem Köpper ins eiskalte Wasser rein. Das würde im wirklichen Leben niemand machen. Da haut es dir teilweise schon mal die Zwiebel um. (lacht)

Und welche Szenen machen besonders viel Spaß?

Was immer wieder toll ist, sind Höhlen. Da drehen wir öfter schon mal da, wo die Touristen nicht hinkommen. Man kriecht dann durch Ritzen und Spalten. In den letzten Jahren habe ich schon Einiges erleben dürfen, wo normalerweise nur Extremsportler hinkommen.

Sie drehen normalerweise von Februar bis Oktober. Sie gehen also bestimmt besonders trainiert in die Winterferien…

Dieser Höhentrainingseffekt ist definitiv beeindruckend. Ich gehe viel laufen und unser Drehort Ramsau am Dachstein ist schon auf 1.000 Metern Höhe. An meinem allerersten Drehtag musste ich einen Schneehang hoch- und runterrennen und habe tatsächlich Blutgeschmack im Mund gehabt. Wenn man sieben- oder achtmal so einen Tiefschneehang hochrennen muss, weil man vor einer Lawine wegrennt, pumpt man ganz schön. Ich brauche auch immer ein paar Tage, um mich wieder an die Höhe zu gewöhnen. Viele Schauspielkollegen, die zum ersten Mal zu uns kommen, denken, dass wir alles im Studio machen. (lacht)

Dabei muss man schon mal eine dreiviertel Stunde ans Set gehen, und jeder im Team packt mit an.

Dieser familiäre Gemeinschaftsgedanke, den wir haben, ist kein blödes Getue, sondern wir sind über die Jahre als Team so zusammengewachsen. Wir vertrauen uns gegenseitig und sind fast das ganze Jahr zusammen. Wir schwitzen zusammen, wir frieren zusammen und passen alle gegenseitig auf uns auf. Wir können hier keinen Stinkstiefel gebrauchen, der nicht mit anpackt. (lacht)

Welche Blessuren trägt man während der Dreharbeiten davon?

Blaue Flecken, Schürfungen oder ein tauber Zeh von der Kälte gehören dazu. Das ist der Wert, den du einsetzen musst, für den schönen Blick, den du beim Drehen hast. Aber bei uns wird Sicherheit sehr groß geschrieben.

Zwischen Ihrem Wohnort Hamburg und Ihrem Arbeitsplatz Ramsau in Österreich liegen über 1000 Kilometer. Wie oft sind Sie im Jahr zu Hause?

Ich bin ein Wochenendpendler, weil ich meine Familie sehen will. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir hatten mal überlegt, ob meine Frau und meine vier Töchter nach Ramsau ziehen. Aber da die Dreharbeiten in Blöcken stattfinden, bekommen wir es auch so ganz gut hin. Dazu kommen immer noch die Schulferien, in denen alle zu mir kommen. Sie sind alle noch in dem Alter, in dem sie da Bock drauf haben. (lacht) Als ich die Rolle zugesagt hatte, wollten wir es offenhalten, wie lange ich es mache. Mittlerweile funktioniert es so aber ganz gut.

Warum legen Sie so viel Wert darauf, Ihre Familie zu sehen? Müssen Sie sich am Wochenende nicht auch mal ausruhen?

Ich will teilhaben an ihrem Leben. Ich habe mich bewusst für dieses Modell mit Frau und Familie entschieden. Das ist für mich mein Leben. Der Begriff „Ausruhen“ ist in meinem Wortschatz nicht vorhanden, wenn es darum geht, meine Familie zu sehen. (lacht) Dieser Drang, nach Hause zu kommen, ist viel stärker. Alleine, dass meine Kinder wissen: „Papa ist da!“ Das ist für mich immens wichtig.

Was sollten sich Ihre Töchter lieber nicht von Ihrem Vater abgucken?

Wie könnte man das Ihrer Meinung wieder ändern?

Das ist alles Übungssache, wie man Texte liest, wie man sich ihnen nähert. Das wird leider immer mehr ausgedünnt. Das ist mit Filmen übrigens ganz genauso. Wenn man sich Filme aus den Vierziger-, Fünfzigerjahren anguckt. Da hat man gelernt, sich auf diese langsame Erzählstruktur, auf die Sprache, auf die Kostüme, einzulassen. Heute ist alles viel schneller geworden, und viele Filme drehen sich nur noch um Monster, Zombies und Superhelden.

Das klingt jetzt fast nach den Serien, die ich aktuell gucke...

Das kenne ich. (lacht) Die Menschen haben durch dieses Seriengucken ganz andere Sehgewohnheiten entwickelt. Mir geht es selber genauso. Wenn ich ins Kino gehe und mir einen Neunzigminüter ansehe, kommt der nie so nah an die Figuren heran, wie es in einer Serie gemacht wird. Da kann man Konflikte über ein, zwei Staffeln aufbauen. Wenn da dann ein liebgewonnener Charakter stirbt, berührt einen das ganz anders, als wenn das im Kino passiert.

Sebastian Ströbel: „Ich bin mit dem Fernsehen großgeworden“

Mit den vielen Serien wurde aber auch der Promi-Status zielgruppenspezifisch. Das war im Kino oder Fernsehen früher noch ganz anders…

Ich frage mich, wie es in der Zukunft aussieht, wenn das analoge Fernsehen mal ausstirbt. Wie äußert sich das? Volksschauspieler wie Heinz Rühmann, Curd Jürgens oder Willy Millowitsch wird es in der Zukunft gar nicht mehr geben. Es gibt quasi nur noch Schauspieler, bei denen eine Altersgruppe sagt, dass sie ihn aus der einen Serie bei Netflix kennt. Aber die Zeiten, in denen man mit Rollen berühmt wurde und das einen lange begleitet hat, das wird es nicht mehr geben. Wenn man sich irgendwelche Promisendungen im Fernsehen anguckt, kennt man 90 Prozent der Teilnehmer nicht mehr. Ohne das werten zu wollen, aber es ist alles nur noch zielgruppenspezifisch.

Nicht zuletzt dank sozialer Medien wird dieser Prozess noch beschleunigt.

Absolut. Jeder kann sich seine eigene Berühmtheit schaffen, indem er bei Youtube Videos hochlädt oder regelmäßig Fotos bei Instagram postet.

Wie relevant sind in solchen Zeiten noch öffentlich-rechtliche Sender wie ARD und ZDF?

Ich bin mit dem Fernsehen großgeworden und gehöre zu der Generation von Menschen, die noch so lange analog gucken werden, bis sie in die ewigen Jagdgründe eingehen werden. Aber tatsächlich sind die Öffentlich-Rechtlichen noch die letzten Schlachtschiffe, die noch funktionieren. Für mich ist der Bildungsauftrag – genau wie der Geschichtsunterricht in der Schule – unverzichtbar, um verantwortungsbewusste Bürger zu haben und denen Politik, Gesellschaft und alle anderen Themen nahezubringen. Deswegen ist es für mich unglaublich wichtig, dass es Sender wie ARD und ZDF gibt. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass Menschen keine Rundfunkgebühren zahlen wollen. Denn wenn es die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr geben würde, würde eine ganze Bandbreite an Themen einfach wegfallen. Wenn man sieht, wie die ganzen Leugner und Populisten abgehen, die überall draufhauen und irgendwelche Lügen verbreiten und „Fake News“ schreien, bekommt man bereits einen ersten Eindruck davon, wohin es führen würde, wenn jeder machen kann, was er will. Unsere Gesellschaft ist so zynisch geworden, dass es ohne die Pressefreiheit und die Öffentlich-Rechtlichen nicht geht. Die sind ganz feste Pfeiler unserer Demokratie. Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Man kann nicht einfach loslassen und sagen: „Soll doch jeder selber machen!“ Das funktioniert in einer Demokratie nicht. Es muss eine Art Gesellschaftsvertrag geben, an den wir uns alle halten und der auch für uns alle von der Moral, von der Ethik her verbindlich ist.