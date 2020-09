Diana Rigg ist tot: Star aus „Mit Schirm, Charme und Melone“ und „Game of Thrones“ stirbt mit 82 Jahren

Anzeige

London. Diana Rigg ist tot. Die Schauspielerin starb jetzt im Alter von 82 Jahren, wie britische Medien übereinstimmend berichten. „Sie ist heute Morgen friedlich gestorben. Sie war zu Hause bei ihrer Familie, die in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre bittet“, sagte Riggs Manager laut BBC. „Dame Diana war ein sehr geliebtes und bewundertes Mitglied ihres Berufs, eine Naturgewalt, die ihre Arbeit und ihre Mitschauspieler liebte. Sie wird sehr vermisst werden.“

Berühmt wurde Rigg in den 1960er-Jahren vor allem durch ihre Rolle als Emma Peel in der Serie „Mit Schirm, Charme und Melone“ (Original: „The Avengers“) und als Bond-Girl im Film „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“. Danach stand Diana Rigg für die Christie-Verfilmung „Das Böse unter der Sonne“ vor der Kamera und spielte in „Pygmalion“ - der Bühnenversion von „My Fair Lady“ - die weibliche Hauptrolle.

Diana Rigg mit James-Bond-Darsteller George Lazenby in "Im Geheimdienst Ihrer Majestät ". © Quelle: Getty Images

Zuletzt war die Britin in der der Kult-Serie „Doctor Who“ und als Olenna Tyrell in „Game of Thrones“ zu sehen - für letztere wurde sie auch mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichnet. Auch für ihre Theaterrollen erhielt Diana Rigg zahlreiche Preise, für ihre Titelrolle in Euripides' „Medea“ erhielt sie 1994 einen Tony Award.

Diana Rigg wurde von der Queen zur „Dame“ ernannt

Rigg wurde 1938 in Doncaster geboren und begann ihre Schauspielkarriere im Theater mit Rollen in Produktionen der Royal Shakespeare Company in den frühen 1960er-Jahren. Sie wurde 1994 für ihre schauspielerischen Verdienste von Königin Elisabeth II. zur „Dame Commander“ ernannt.