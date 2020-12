Deutschland ist im Lockdown – und die Promis reisen um die Welt

Anzeige

Berlin. Kontakte beschränken und auf unnötige Reisen verzichten – so die offiziellen Empfehlungen von RKI und Bundesregierung zum aktuellen Corona-Lockdown. Die Realität sieht jedoch ein bisschen anders aus, wie sich zwischen den Jahren in den deutschen Wintertouristenorten zeigte: verstopfte Straßen im Sauerland, Massentourismus im Harz und im Erzgebirge. Kontaktbeschränkungen? Abstände? Masken? Oftmals Fehlanzeige.

Dem ein oder anderen dürfte es auch irritierend vorkommen, was derzeit auf den Instagram-Kanälen deutscher Prominenter passiert. Denn viele von ihnen verreisen. Und zwar nicht ins naheliegende Waldgebiet, sondern direkt mit dem Flugzeug ins Risikogebiet. Verboten ist das nicht – umstritten aber schon.

Dieter Bohlen: Traumurlaub auf den Malediven

DSDS-Juror und Hitproduzent Dieter Bohlen beispielsweise versorgt seine Instagram-Follower seit einigen Tagen mit sonnigen Urlaubsfotos von den Malediven. Auf einem Bild schaukelt er am Strand, ein anderes zeigt Bohlen mit seiner Carina romantisch im Standkorb. In einem Video meldet sich „Kapitän Bohlen“ von einem Boot im Indischen Ozean, und auf einem weiteren radelt er sogar mit dem Rad durchs Meer.

Viele Fans freuen sich über die spaßigen Urlaubseindrücke, andere jedoch wundern sich: „Also, wir zu Hause fühlen uns jetzt schon ein wenig verschaukelt“, schreibt beispielsweise einer, wenn auch mit einem Augenzwinkern. Ein anderer wird deutlicher: „Ist das das richtige Zeichen in (...) Zeiten, in denen viele Menschen um ihren Arbeitsplatz bangen, in Kurzarbeit sind oder sogar schon ihren Job verloren haben?“ Die Vorbildfunktion habe Bohlen damit verspielt.

Zweifelhaft ist Bohlens Trip durchaus: Die Malediven sind vom Auswärtigen Amt offiziell als Risikogebiet ausgewiesen, wie derzeit nahezu jeder Fleck der Erde. Die Behörden empfehlen, auf nicht notwendige Reisen in das Land zu verzichten. Die Einreise ist jedoch mit einem negativen Corona-Test problemlos möglich. Vor ein paar Jahren zog es den Juror aber auch mal beruflich auf die Malediven: 2012 nämlich fand dort der Recall für DSDS statt. Ob die jetzige Reise auch einen beruflichen Aspekt hat, ist unklar.

Cathy Hummels zum Reisen „verpflichtet“

Auch Model Cathy Hummels packt schon wieder ihre Sachen für den nächsten Trip. Für sie sei das sogar „Pflicht“, wie sie in einem Instagram-Beitrag ankündigt. „Bei mir ruft die Pflicht: Für uns geht es auf Reisen. Ich hasse packen, aber ich will nie was vergessen. Meistens hab ich sogar Übergepäck. Vor allem mit Kind dauert das alles“, schreibt Hummels, ehe sie sich über die Corona-Einschränkungen beschwert.

„Außerdem gibt es neue wichtige Bestimmungen, Safety First, und das ist schon wirklich zeitintensiv. Aber ich denke, das wird uns so weiterhin begleiten. Wenn man reisen muss oder auch will, dann nur unter strengen Regularien. Noch ein abschließender Corona-Test (zahle ich selbst, eigentlich hätte einer ausgereicht) und dann geht’s los. Drückt mir die Daumen.“

Vom „Daumendrücken“ ist in den Kommentaren unter dem Beitrag allerdings nicht allzu viel zu sehen. „Was genau definierst du denn als notwendige Reise?“, fragt beispielsweise eine Nutzerin verwundert. „Trotz Corona verreisen. Denkst du, du bist was Besseres“, schreibt ein anderer. Und eine Kommentatorin meint: „Reisen in der momentanen Situation geht gar nicht. Ständig wird gepredigt, man soll zu Hause bleiben. Und dann auch noch stolz posten, dass man verreisen ‚muss‘. Haha. Ein Hohn für alle, die nicht reisen können.“ Wohin genau Hummels eigentlich reisen „muss“, verrät sie in ihrem Post übrigens nicht. Bilder aus ihrer Insta-Story, die sie im Flugzeug zeigen, versah sie allerdings kurz darauf mit dem Hashtag #Dubai.

Sophia Thomalla postet Bilder aus dem Schnee

Auch Sophia Thomalla ist offensichtlich nicht in ihrer Heimat Berlin. Sie und ihr Freund Loris Karius posteten auf Instagram Bilder aus dem Schnee – und bei der Kulisse handelt es sich wohl nicht um das Sauerland. Thomalla selbst posiert etwa vor einem Bergpanorama, das ihre Follower in Österreich verorten. Dabei handelt es sich offenbar um Bregenz und den dortigen Berg Pfänder. Karius zeigt sich direkt aus belebten Skigebiet, im Hintergrund sind zahlreiche Touristen zu sehen.

Nicht unkritisch, denn auch vor Reisen nach Österreich warnt dass Auswärtige Amt – mit Ausnahme der Gemeinde Jungholz in Tirol und des Kleinwalsertals. Zudem gelten auf österreichischer Seite strenge Einreisebestimmungen: eine zehntägige Quarantänepflicht aus Corona-Risikogebieten (dazu zählt auch Deutschland), die frühestens am fünften Tag mit einem negativen Corona-Test verlassen werden darf.

Das fällt auch einigen Kommentatoren negativ ins Auge: „Quarantäne? Gilt wahrscheinlich für Familie Thomalla nicht“, schreibt ein Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer meint: „TOP! Zumal ja im Moment nahezu alle Politiker und Virologen darum betteln, möglichst nicht zu reisen.“

Wie verwerflich sind die Promireisen?

Izabel Goulart, Verlobte des deutschen Fußballtorwarts Kevin Trapp, bereiste mitten im Lockdown sogar gleich zwei Länder. Zunächst ging es im Oktober in ihre Heimat Brasilien, nun weiter auf die Karibikinsel St. Barth. Auf Instagram veröffentlichte die 36-Jährige ein Video des Landeanflugs und einer Spritztour im Auto – und erntete dafür nicht nur nette Kommentare. „Keiner hält sich an den Lockdown“, kommentiert etwa eine Nutzerin.

Doch sind die Reisen der Promis tatsächlich so verwerflich? Nicht alle Fans in den Kommentarspalten der Stars sehen das so kritisch – ein Großteil wünscht den Urlaubern einfach eine „traumhafte Zeit“ oder rät, nicht auf „die Neider“ zu hören.

Derweil ist auch auf keinem der Bilder zu sehen, dass sich die Promis nicht an Quarantänebestimmungen oder Abstände gehalten hätten. Oder dass sie nicht doch auch einen beruflichen Grund hatten, um dort zu sein. Und Dieter Bohlen und seine Carina allein auf den Malediven? Am Ende möglicherweise sogar sicherer als ein Rodelausflug ins Sauerland.