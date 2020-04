Designer Guido Maria Kretschmer: Bereits drei Menschen wegen Coronavirus verloren

Anzeige

Die meisten TV-Zuschauer kennen Star-Designer Guido Maria Kretschmer vermutlich als Gute-Laune-Garant in Formaten wie “Shopping Queen”. Doch aufgrund der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus durchlebt der 54-Jährige gerade schwere Zeiten.

Wie der Designer im Instagram-Livestream von “RTL Exclusiv” erzählte, sind bereits drei Menschen aus seinem näheren Umfeld an den Folgen der Infektion mit dem Virus gestorben. Ganz besonders getroffen hat ihn dabei der Tod seines Freundes Jörn Kubicki, dem Lebenspartner von Berlins ehemaligen regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit. Kubicki soll an einer Vorerkrankung der Lunge gelitten haben.

Ein weiterer Freund, so Kretschmer in dem Live-Talk, starb ebenfalls an den Folgen des Coronavirus. Er soll an keinerlei Vorerkrankungen gelitten haben. Für Kretschmer ergebe sich durch so eine Erfahrung nochmals “eine ganz andere Dimension” der Folgen durch die Pandemie – da er nun wisse, dass es auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankung treffen kann. Die Folge: Er habe er noch mehr Angst um viele Menschen.

Appell von Kretschmer an die Menschen

Weiter berichtet der Designer von der Mutter eines seiner Models aus Italien. Die Frau litt an Asthma, überlebte die Infektion mit dem Virus nicht. Sichtlich betroffen berichtet Kretschmer von den tragischen Verlusten und richtet sich dabei mit einem eindeutigen Appell an die Menschen: sich weiter an die Beschränkungen und Regelungen zu halten. “Die Leute sollen sich am Riemen reißen, das ist das Allerwichtigste.”

