Der Wendler und die Trump-Logik: „Die mit ‚Nein' stimmen, müssen ja nicht zuschauen!“

Anzeige

Anzeige

Michael Wendler (46) ist glühender Anhänger von Donald Trump, und genau wie der scheidende US-Präsident nimmt auch er es nicht so genau mit Abstimmungsergebnissen: In seiner Story hatte der Schlagersänger („Egal“) seine Follower gefragt, ob sie wollten, dass er „mal wieder ‚live auf Instagram' gehe“. Die Antwort fällt eindeutig aus, 87 Prozent sagen Nein. Dem Wendler ist das allerdings plötzlich völlig egal.

„Ich komme live!“, verkündet der Sänger trotz des eindeutigen Votums am Mittwochabend in seiner Story. „Mehr als 30.000 Instafans wollen es so“, schreibt der Wendler weiter, ein Termin folge in den nächsten Tagen. Dass die ganz große Mehrheit seiner rund 310.000 Follower ihn nicht „live“ sehen möchte, verschweigt der zuletzt wegen kruder Corona-Verschwörungstheorien in die Schlagzeilen geratene Sänger. Es folgt lediglich der Hinweis: „Die mit ‚Nein‘ stimmen, müssen ja nicht zuschauen!“

Oliver Pocher: „Wie Trump sagen würde: Wahl gewonnen!“

Sichtlich Spaß an der Wendler-Logik hat Comedian Oliver Pocher. Der hatte sich schon während der Abstimmung über das sich andeutende Ergebnis lustig gemacht, kurz nach dem neuesten Wendler-Post kann er sich einen erneuten Seitenhieb nicht verkneifen: „30.000 Ja und über 200.000 dementsprechend Nein! Das ist eine Mehrheit... Oder wie Trump sagen würde: Wahl gewonnen!“, schreibt Pocher in seiner Instagram-Story.