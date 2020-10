Der ewige James Bond: Ein Nachruf auf Sean Connery

Anzeige

Edinburgh. Sein Name war Connery, Thomas Connery. Aber unter diesem Namen wurde er nicht berühmt, auch nicht als Sean Connery, wie er sich seit der Zeit nannte, als er als junger Komparse auf einer Londoner Bühne stand und dort als Gardeoffizier mit Gardemaß gebraucht wurde. Für viele war der schottische Schauspieler einfach nur Bond, James Bond. Und dabei trat er vor nunmehr bereits 37 Jahren das letzte Mal als Geheimagent Ihrer Majestät in „Sag niemals nie“ auf.

Selten wird das Leben eines Schauspielers so sehr mit einer Rolle verknüpft wie bei Connery. Anfang der Sechziger war es für ihn ein Segen, als die Bond-Produzenten Harry Saltzman und Albert R. Broccoli einen James-Bond-Darsteller suchten und auf den Gedanken verfielen, die Leser einer Londoner Zeitung über ihre Kandidaten abstimmen zu lassen. Bis dahin hatte Connery schon alle möglichen Jobs erledigt, war als Marinesoldat, Bodybuilder, Nacktmodell, sogar als Sargpolierer tätig. Schauspielerische Erfolge hatte er bis dahin nur im britischen Fernsehen.

Connery bekam den Job, heimste für sein erstes Abenteuer „007 jagt Dr. No“ (1962) umgerechnet vergleichsweise bescheidene 7300 Euro ein – und galt seitdem für viele als die einzig mögliche Verkörperung eines britischen Topagenten. Seine Lässigkeit, sein Snobismus und seine Verführungskraft waren unerreichbar für alle Nachfolger – wann immer der Beste aller Bonds gekürt wurde, hatte er den Platz ganz oben auf dem Podest sicher.

Macho durch und durch

Erst Daniel Craig, der immer noch aktuelle Bond, löste sich durch sein knallhartes, unironisches Auftreten von diesen Rollenerwartungen. Aber seitdem ist die Filmreihe auch eine andere. Zu Connerys Zeiten wäre es undenkbar gewesen, darüber zu spekulieren, ob eine Frau den Job übernehmen könne. Connerys Bond war Macho durch und durch, aber ein Macho mit viel Charme.

Für Connery muss sich der Bond-Segen irgendwann in einen Fluch verwandelt haben. Gewiss, die Gagen vervielfachten sich, für „Diamantenfieber“ (1971) etwa auf umgerechnet eine Million Euro – und obendrauf noch eine Gewinnbeteiligung von 12,5 Prozent, was damals absolut unüblich war.

Doch wenn Sean Connery etwas auszeichnete, dann war dies das Pochen auf persönliche Freiheit. Zeit seines Lebens aber blieb er ein Gefangener des Bond-Ruhms.

Früh aus dem Filmgeschäft zurückgezogen

Schon früh versuchte er, aus der Agentenrolle auszubrechen, spielte etwa für Alfred Hitchcock in dem Thriller „Marnie“ (1964). Es half alles nichts. Die Zuschauer wollten ihn als Bond sehen. Noch einmal beugte sich Connery dem Wunsch – und ließ die Produzenten ordentlich bluten. Für „Sag niemals nie“ kehrte er als nunmehr gereifter, 53-jähriger Spion zurück, zeitgleich zu Roger Moores Auftritt in „Octopussy“ – und war vielleicht besser als je zuvor, wenn er mit schmerzenden Knochen die Welt rettete.

Danach begann endlich eine zweite Kinokarriere – als Franziskaner-Mönch William von Baskerville in „Der Name der Rose“ (1986), als Polizist in „Die Unbestechlichen“ (1987), wofür es einen Oscar als bester Nebendarsteller gab, oder als leicht trotteliger Vater von „Indiana Jones“ (1989). Connery kämpfte in „The Rock“ (1996) mit Nicolas Cage und turtelte in „Verlockende Falle“ (1999) mit Catherine Zeta-Jones. Und, ach ja, als 69-Jähriger wurde er mit dem Titel als „Sexiest Man of the Century“ versehen.

Aber was bedeuten all diese schauspielerischen Erfolge, wenn ihn die Leute auf der Straße doch mit Mr. Bond ansprachen? Vielleicht hatte sich Connery auch deshalb früher aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, als es nötig gewesen wäre. Er war diese dauernden Verwechslungen leid. 2006 zog er sich zurück. Ein Jahr später lehnte er – trotz des Flehens von George Lucas, Harrison Ford und Steven Spielberg – eine Rolle im vierten Teil der „Indiana Jones“-Reihe ab.

Agentenbonus auf Lebenszeit

Dafür pflegt er andere Interessen: Mit Nachdruck etwa engagiert er sich für die politische Eigenständigkeit Schottlands. Seine Autobiografie trägt den bezeichnenden Titel „Being a Scot“ (auf Deutsch: „Mein Schottland, mein Leben“). Als die Queen ihn zum Ritter schlug, trug er einen Kilt – und auf dem linken Unterarm die Tätowierung „Scotland forever“. Die hatte er allerdings schon seit den Fünfzigerjahren.

Sein Umgang mit Geld, so heißt es, entspreche dem Naturell, das Schotten nachgesagt wird – was Connery nicht hinderte, der von ihm gegründeten Stiftung für die Ausbildung junger Landsleute Millionen zufließen zu lassen (übrigens auch die gesamte Gage von „Diamantenfieber“). Später lag er mal mit den spanischen Behörden im Clinch. Es ging um Steuerhinterziehung rund um Immobiliengeschäfte. Die Ermittlungen liefen unter dem Namen „Goldfinger“, einem der schillerndsten Bösewichte in der Bond-Reihe.

Sean Connery hatte nun mal einen Agentenbonus auf Lebenszeit. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Sollte er im Himmel oder wo auch immer vorbeischauen, sollte er sich am besten gleich als Bond, James Bond vorstellen.