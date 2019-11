Depressionen, Essstörungen, Epilepsie: Milka Loff Fernandes spricht über die Zeit nach “Viva”

Anzeige

Von 1999 bis 2004 moderierte Milka Loff Fernandes bei "Viva". Dann zog sich die heute 39-Jährige plötzlich aus dem Showbusiness zurück. Nun erklärt Loff Fernandes in einem Interview mit "Bunte", wie es dazu kam: "Ich bekam epileptische Anfälle. Meine Depressionen, die mich begleiten, seit ich 15 bin, wurden schlimmer". Sie habe Panikattacken und das Gefühl gehabt, als ob eine "bleierne Decke" über ihr liegen würde. Durch die Medikamente gegen Epilepsie nahm sie an Gewicht zu, was eine Essstörung orderte.

Loff Fernandes gibt gegenüber "Bunte" auch zu, an Selbstmord gedacht zu haben: "Ich kann nachvollziehen, dass Leute an Depressionen sterben. Ich war oft genug an dem Punkt. Auch ich wollte nicht mehr." Heute gehe es ihr allerdings gut. Mittlerweile ist die 39-Jährige zwei Mal Mutter geworden und mit dem Strategie-Chef von Puma, Robert Irschara, liiert. Außerdem ist sie auch wieder im TV zu sehen: Seit 2017 moderiert bei RTL2 die Sendung "Naked Attraction".

RND/lob