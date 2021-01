„Emergency Room“-Star Dearon Thompson stirbt mit 55 Jahren

Anzeige

Anzeige

Der Serienschauspieler Dearon Thompson, der auch in der Rapszene als Deezer D bekannt war, ist im Alter von 55 Jahren verstorben. Sein Bruder Marshawn bestätigte dem US-Magazin „TMZ“, dass Thompson leblos in seinem Haus aufgefunden wurde. So gebe es noch keine offizielle Todesursache, doch die Familie gehe von einem Herzinfarkt aus, hieß es weiter.

Thompson habe bereits im Jahr 2009 eine Herzoperation machen müssen. Der Musiker und Schauspieler hinterlässt einen Sohn.

Rapper und Motivationsredner

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Thompson wurde durch seine Rolle als Krankenpfleger Malik McGrath in der Show „Emergency Room“ an der Seite von George Clooney bekannt. Von 1994 bis 2009 spielte er in knapp 200 Folgen der Krankenhausserie mit.

Anzeige

Er war auch Darsteller in dem Film „Haus über Kopf“ (2003). Unter seinem Künstlernamen Deezer D machte er zudem Rapmusik, Thompson arbeitete darüber hinaus als Motivationsredner.