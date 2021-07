Wie in den 90ern: David Beckham hat wieder blonde Haare

Anzeige

London/Los Angeles. Ex-Fußballer David Beckham (46) ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt - zumindest frisurentechnisch. Der frühere Star von Manchester United zeigte sich auf einem Foto bei Instagram mit blond gefärbten Haaren, mit denen er in den 1990er-Jahren bekannt geworden war. „Manchmal müssen die Jungs daran erinnert werden, wer in den Neunzigern der erste war“, schrieb Beckham zu dem Foto - das Bild zeigt ihn gemeinsam mit seinen Söhnen Romeo (18), der seine Haare im Mai weißblond gefärbt hatte, und Cruz (16), dessen Farbe an Kaugummirosa erinnert. Als Hashtag ergänzte Beckham: „Papa war der erste.“

Auf dem Foto lächelt der Superstar, der mit seiner Familie in den USA lebt, während Romeo und Cruz eher ernst schauen. „Ihrem Gesichtsausdruck nach sind sie darüber nicht erfreut“, scherzte Beckham.

Bei anderen Familienmitgliedern traf der neue alte Look auf Zustimmung: „Sieht so cool aus“, kommentierte der älteste Sohn Brooklyn (22), der nicht auf dem Bild zu sehen ist, das Foto. Ehefrau Victoria Beckham versicherte: „Papa war tatsächlich der erste, und es sieht dieses Mal noch besser aus!!!!“