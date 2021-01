Dave Chappelle: US-Comedian mit Covid-19 infiziert

Anzeige

Austin. Der US-Comedian und Schauspieler Dave Chappelle ist an Covid-19 erkrankt. Kurz vor einer Show sei am Donnerstag ein Corona-Test bei Chappelle positiv ausgefallen, sagte eine Sprecherin. Bevorstehende Auftritte wurden abgesagt. Der 47-Jährige begab sich in Quarantäne. Symptome zeigte er den Angaben zufolge nicht.

Chappelle war seit Juni unter Corona-Sicherheitsmaßnahmen in Ohio wieder aufgetreten und hatte seine Shows dann im Winter nach Austin, Texas, verlegt.

Für Besucher der Shows gab es Corona-Schnelltests, Chappelle und sein Team wurden täglich routinemäßig auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet.