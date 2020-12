Das Singen war sein Leben: Jetzt dirigiert Gotthilf Fischer die Engel im Himmel

Anzeige

Stuttgart. „Eines Tages dirigierend in die Kiste zu fallen“, so hatte er es sich gewünscht. Und jetzt ist Gotthilf Fischer tot. Der Sohn eines Zimmerermeisters, dessen Fischer-Chöre zu den bekanntesten Gesangsverbänden in der Geschichte Deutschlands zählen, starb im Alter von 92 Jahren im Kreis seiner Familie bei Stuttgart und wurde am Mittwoch beerdigt. Der Tod am Pult war ihm also nicht vergönnt. Dass er jetzt „die Engel im Himmel dirigiert“, wie er einmal selbstironisch ankündigte, wünscht man ihm aber natürlich ganz unbedingt.

Fischer übernahm im Jahr 1946 als 17-Jähriger die Leitung des Gesangsvereins Deizisau in Württemberg. Später unterstellten sich weitere Teilchöre seiner Leitung, woraus dann die Fischer-Chöre wurden. 1969 trat Fischer in der ZDF-Show „Drei mal Neun“ bei Moderator Wim Thoelke auf. Ein Star war geboren. 1971 erschien das erste Album der Fischer-Chöre.

Mit Menschen zu singen wurde zu seinem Lebensinhalt. Ein freundlicher Herr, dem die Strenge und Unerbittlichkeit, die man mit Dirigenten gemeinhin in Verbindung brachte, völlig abging. Er war einer für das Schmunzeln und die Nachsicht - wenn es bei denen, die er zum Singen ermunterte, mit der Stimme mal nicht so klappen wollte. Der Wille zählte, nicht die Spitzenleistung. Als „Therapeut der wunden Seelen“ hat man ihn einmal bezeichnet. Das fand er gut, damit könne er leben, sagte er zu seinem 90. Geburtstag.

Ein Höhepunkt von Fischers Laufbahn war 1974 der Auftritt mit über 1000 Sängerinnen und Sängern bei der Schlussfeier der Fussballweltmeisterschaft. Mit den Fischer-Chören unternahm er Welttourneen, besuchte besonders gern den Vatikan, um im Petersdom die Stimmen seiner Gesangshundertschaften strahlen zu lassen. Der Autodidakt Fischer verkaufte 16 Millionen Schallplatten, fuhr zahlreiche Preise und Goldene Schallplatten ein. Altbundespräsident Walter Scheel überreichte ihm 2006 den 1. Weltfriedenspreis der Internationalen Chorolympiade.

Stets verstand es Fischer, sich durch ungewöhnliche Aktionen in die Medien zu bringen, sei es durch die Teilnahme an der Loveparade im Jahr 2000 (samt unfreiwilligem Drogenerlebnis), durch einen Besuch im „Big Brother“-Container oder durch das Dirigieren des größten Gitarrenensembles aller Zeiten (1802 Gitarristen im Jahr 2007), was ihn ins Guinnessbuch der Rekorde brachte.

2019 nahm Fischer dann „Freude schöner Götterfunken“ aus Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie zur Europawahl auf. Für mehr als 15 Millionen Streams und Downloads erhielt er im Juli 2019 den Impala Award, danach kamen noch mehrere Millionen Klicks dazu. Beim Europäischen Adventssingen auf dem Stuttgarter Schlossplatz dirigierte er das Stück am 19. Dezember des Vorjahres noch selbst.

Im Corona-Frühling 2020 zitierte die „Stuttgarter Zeitung“ Fischers Managerin Esther Müller, wonach Fischer sich in seinem Musikzimmer vergraben und endlich die Muße habe, „ohne Termine in die Welt der Musik abzutauchen und zu komponieren“.

Tägliche Gespräche mit seiner verstorbenen Frau Hildegard

Im August gestand Fischer der „Bild“-Zeitung, dass er jeden Tag das Zwiegespräch mit seiner großen Liebe, seiner 2008 verstorbenen Frau Hildegard suche, mit der er seit 1949 verheiratet war. „In Gedanken sprechen wir täglich miteinander“, sagte Fischer. „Über schöne Dinge, die mir auffallen, wenn es draußen zum Beispiel wieder blüht, ich eine nette Begegnung hatte.“ Dass er sie vermisse, sage er ihr nicht, meinte er damals. „Sie soll ja ihren Frieden haben.“ Jetzt sind sie wieder vereint.