Das Baby ist da: So süß begrüßen Anna und Gerald von „Bauer sucht Frau” ihren Nachwuchs

Windhuk. Zehn ganz kleine Zehen hat die Kamera eingefangen – eingewickelt in eine Babydecke. So präsentieren die frisch gebackenen Eltern Anna und Gerald Heiser, bekannt geworden durch die RTL-Show „Bauer sucht Frau” ihren süßen Nachwuchs bei Instagram.

Wie bewegt die beiden sind, zeigt der Text, den Anna gepostet hat: „3180 Gramm pure Liebe. Uns geht es gut, und wir sind unendlich dankbar für das größte Wunder der Welt.” Wie das Baby heißt, behalten die TV-Stars erst einmal für sich. Dass es ein kleiner Junge ist, haben sie ihren Followern allerdings schon im Oktober verraten.

Anna und Gerald mussten um ihr Glück kämpfen

2017 haben sich Anna und Gerald bei der Sendung kennen und vor laufender Kamera lieben gelernt. Anna gab ihr Leben in Deutschland auf und richtete sich auf der Farm von Gerald in Namibia neu ein. 2018 folgte die Hochzeit – vor traumhafter Kulisse in Namibia.

Doch bis die beiden ihren Nachwuchs in den Armen halten konnten, mussten sie kämpfen. Anfang 2020 erlitt Anna eine Fehlgeburt und hat in den sozialen Medien offen über ihren Verlust gesprochen. Sie hat noch einmal kurz vor der Geburt über den Schmerz und die immer noch anhaltende Trauer geschrieben. „Ja, wir haben das Glück, bald ein (hoffentlich) gesundes Kind in Armen zu halten, und wir freuen uns unheimlich darauf, es ist dennoch kein Ersatz. Manche von euch können es sich wahrscheinlich nicht vorstellen, aber ich liebe unsere beiden Kinder über alles”, teilte Anna in diesem Januar auf ihrem Instagram-Profil mit.

Als Anna dann im August ihre Schwangerschaft verkündete, war die Freude groß. Vom Ultraschallbild bis zum Foto vom Kugelbauch unter dem Weihnachtsbaum ließ die Familie Heiser die Welt an ihrem Glück teilhaben.