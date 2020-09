Das Baby ist da: Gigi Hadid und Zayn Malik sind Eltern einer Tochter

Anzeige

Model Gigi Hadid (25) hat am Wochenende ein kleines Mädchen zur Welt gebracht. Zusammen mit ihrem Freund und dem Vater des Kindes, Zayn Malik, ehemals Mitglied der Boyband One Direction, verkündete Hadid die Neuigkeiten in den sozialen Medien. In einem Post bei Instagram schreibt die junge Mutter: “Unser Mädchen ist dieses Wochenende zu uns gestoßen und sie hat bereits unsere ganze Welt verändert. So verliebt.” Dazu veröffentlichte sie ein Bild, auf dem die kleine Hand ihres Kindes den Daumen von Zayn Malik umklammert hält.

Zayn Malik teilt Babyfoto bei Twitter

Auch Zayn Malik teilte sein Vaterglück mit seinen Fans via Twitter. Auch auf diesem Bild ist Maliks Hand zusammen mit den kleinen Babyfingern seiner Tochter zu sehen. Der Sänger schrieb zu dem Post: “Unser kleines Mädchen ist hier, gesund und glücklich. In Worte zu fassen, wie ich mich gerade fühle, ist unmöglich. Die Liebe, die ich für diesen winzigen Menschen empfinde, ist unbegreiflich. Dankbar, sie zu kennen, stolz, sie meine nennen zu dürfen und dankbar, dass wir ein gemeinsames Leben haben werden.”

Das Model und der 27-Jährige sind seit 2015 ein Paar und hatten die Schwangerschaft lange geheim gehalten. Auch, weil der Fokus der Öffentlichkeit während der Corona-Pandemie und der “Black Lives Matter”-Bewegung auf anderen Problemen liegen sollte, erklärte Hadid in einem Video.