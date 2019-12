Darum hat Drake die Geburt seines Sohnes verheimlicht

Anzeige

In einem zweistündigen Interview für den Podcast "Rap Radar" hat Musiker Drake (33) verraten, warum er die Geburt seines Sohnes Adonis (2) so lange geheim hielt: "Um ehrlich zu sein, habe ich einen DNA-Test machen lassen. Als wir die Ergebnisse zugeschickt bekamen, stand dort, dass der Test unterwegs beschädigt wurde und daher nicht hundertprozentig sicher ist. Ich war also in diesem wirklich seltsamen Schwebezustand, in dem ich nicht der Welt sagen wollte, dass ich einen Sohn habe, der vielleicht gar nicht meiner ist."

Auf die Gerüchte angesprochen, dass er mit der Bekanntgabe seines Nachwuchses warten wollte, bis eine Adidas-Kampagne startet, dementiert Drake: "Ich habe zu dieser Zeit mit Adidas gearbeitet und wir haben mit der Idee gespielt, dass Adidas eine spielerische Abwandlung des Namen meines Sohns ist. Ich wollte nicht meinen Sohn mit Adidas vorstellen. (...) Ich werde aber auch weiterhin keine Fotos von ihm posten und mit der Welt teilen, die Welt ist verrückt."

Zwist mit Kanye West reißt nicht ab

Zuvor hatte Rap-Konkurrent Pusha T (42) in einem Diss-Track, der von Kanye West (42) produziert wurde, angedeutet, dass Drake Vater eines Sohnes ist und es nicht öffentlich macht. Drake äußerte zunächst öffentlich die Vermutung, die Information sei über West an Pusha T geraten - der wiederrum stellte richtig: Noah "40" Shebib (36) war das Informationsleck. Dennoch bezeichnet Drake im Interview die Situation mit Kanye West als die Wurzel des Streits: "Ich bin mir sicher, dass er jemand rekrutieren wollte, der mich ähnlich schlecht leiden kann wie er selbst."

