Danni Büchner wehrt sich gegen weibliche Hater

Danni Büchner ist es seit Jahren gewohnt, in der Öffentlichkeit zu stehen und auch kritisiert zu werden. Doch die “Goodbye Deutschland”-Teilnehmerin bekommt insbesondere von ihren weiblichen Followern fiese und beleidigende Kommentare.

Der Reality-Star wehrt sich jetzt in seiner Instagram-Story: “Warum können wir Frauen nicht einfach mal sagen: ‘Hey, ok, Dein Lippenstift passt mir nicht - aber ich finde, er steht Dir! Es ist ok, Du hast den gewählt und Du möchtest ihn so tragen.” Sie erklärt außerdem: “Ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte mich schminken, wie ich möchte und ich möchte mich anziehen, wie ich möchte”

Danni Büchner: “Darf sie das? ICH DARF!”

Zu einem Post auf Instagram schreibt die fünffache Mutter: “Hater würden nun behaupten, mein A.... wäre zu dick. Vielleicht ist er das auch - doch es kann auch Vorteile haben, zum Beispiel, dass sehr viele Dinge an mir abprallen!”

Bereits vor einigen Wochen postete die 42-Jährige ein Bild von sich auf Instagram, das sie im Badeanzug zeigt. Dazu schreibt sie ironisch: “Darf sie das? In ihrer Situation, als Mutter von 5 Kindern, die keine 90-60-90-Maße hat - ICH DARF!”

Unter diesem Post nimmt die 42-Jährige ihren Hatern den Wind aus den Segeln und schreibt: “Der Shitstorm kann beginnen”.