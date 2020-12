Daniela Katzenberger und ihr „Tussi-Baum“: Das sind die schönsten Weihnachtsbäume der Promis

Anzeige

Die Feiertage rücken immer näher und auch die Prominenten sind in Weihnachtsstimmung. Viele teilen Bilder ihrer geschmückten Tannenbäume in den sozialen Netzwerken. Von pinkem Lametta über buntes Funkeln bis hin zu einheitlichem Farbschema: Bei den Stars leuchten die Weihnachtsbäume um die Wette. Dabei scheint dieses Jahr vor allem ein Motto zu gelten: Mehr ist mehr.

Daniela Katzenbergers pinker Weihnachtsbaum

Daniela Katzenberger schmückt ihren Baum vor allem mit pinkem Lametta und goldenen sowie pinken Christbaumkugeln, wie sie in einem Instagram-Video zeigt. Ebenfalls zu sehen: Ihr Ehemann Lucas Cordalis, der dabei hilft, eine Lichterkette zum Leuchten zu bringen. Daraufhin bringt Daniela noch zwei weitere Anhänger am Baum an: Eine schwarze Mini-Handtasche mit goldenem Riemen sowie einen Herzanhänger mit dem Bild ihrer Tochter Sophia. Den fertigen Baum kommentierte die 34-Jährige unter ihrem Post mit den Worten: „Tussi-Bäumchen, so ein Träumchen.“

Natascha Ochsenknecht postet Baum mit 400 Metern Lichterketten

Bei den Ochsenknechts wird es sogar noch bunter. „Mein Baby ist ready“, schrieb Natascha Ochsenknecht unter ein Instagramvideo, in dem sie den schrill funkelnden Weihnachtsbaum in ihrem Esszimmer präsentiert. Daran hängen so viele bunte Kugeln, Lichterketten und Lametta, dass von dem eigentlich Baum kaum etwas zu sehen ist. „Es wird gewickelt was kommt, in dem Fall 400 Meter Lichterketten“, kommentierte die 56-Jährige. Den Baum so herzurichten sei eine schwere Geburt gewesen - ganze sechs Stunden habe das Schmücken gedauert.

Viel Rot und ein Dank bei Lilly Becker

Etwas dezenter ist dagegen der Baum vor dem Lilly Becker in einem Post bei Instagram zu sehen ist. Mit Weihnachtsmannmütze und Sweatshirt sitzt sie vor einem mit rotem Lametta und silber-weißem Christbaumschmuck dekorierten Tannenbaum. Um sie herum liegen einige Geschenke sowie jede Menge Kunstschnee. Unter dem Post bedankt sie sich bei Cathy Hummels für die Geschenke auf dem Bild und dafür, „Positivität, Freundlichkeit und Freude“ zu verteilen. „Wir stehen das gemeinsam durch und bleiben zuhause, um Weihnachten mit unseren Liebsten zu verbringen.“

Fernsehdarstellerin Carmen Geiss zeigt sich hingegen gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania vor dem gemeinsamen Weihnachtsbaum. In ihrem Post bei Instagram ist allerdings nur die obere Hälfte der Tanne zu sehen, welche über und über mit goldenem Schmuck dekoriert ist.

Welcher Baum nun das Rennen um die schönste Weihnachtstanne gewinnt, müssen die Fans allerdings selbst entscheiden.