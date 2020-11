Daniela Katzenberger postet herbstliches Foto und heizt die Gerüchteküche an

Anzeige

Für den einen ist es ein herbstliches Gute-Laune-Bild von Kult-Auswanderin Daniela Katzenberger, für den anderen ein weiteres Indiz zur Lösung eines TV-Rätsels. Aber von vorne: Daniela Katzenberger hat ein neues Foto bei Instagram gepostet. So weit, so gewöhnlich. Zu sehen ist „die Katze“ darauf vermeintlich nackt, lediglich schwarze Stiefel trägt sie. Doch wirklich hüllenlos ist die 34-Jährige nicht, denn gewissermaßen trägt sie ein Kleid, das herbstlicher nicht sein könnte: Dieses besteht aus einem gelben und einem roten Blatt und verdeckt alle pikanten Stellen ihres Körpers. In der Bildbeschreibung steht geschrieben „Herbst-Outfit“, knapp 90.000 Followern der TV-Blondine gefällt das.

Während manch ein Fan das gut gelaunte Foto der „Katze“ mit Kommentaren wie „da bekommt der Begriff „Entblättern“ gleich eine ganz neue Bedeutung“ versehen, scheinen andere wiederum einem TV-Rätsel und seiner Aufklärung auf der Spur zu sein. Denn neben der Tatsache, was Daniela Katzenberger da für ein Foto gepostet hat, scheint für viele eine ganz andere Sache eine entscheidende Rolle zu spielen: nämlich wo dieses Foto entstanden ist.

Dass Daniela Katzenberge mit ihrer Familie auf Mallorca lebt, ist kein Geheimnis. Umso verwunderlicher scheint es zu sein, dass sie seit Wochen ausschließlich Fotos postet, die offensichtlich in Deutschland und nicht auf der Balerareninsel entstanden sind. „Bin ich die Einzige, der auffällt, dass sie seit Wochen nur in Deutschland ist? Ich ahne ja, Familie Erdmann hat ein Geheimnis“ ist etwa einer der Kommentare, der unter dem Beitrag zu finden ist. Andere Follower lassen wiederum Grüße in Form von Kommentaren wie „Hallo Frau Erdmann" da.

Die Anspielungen auf Familie Erdmann finden ihren Ursprung in der beliebten Musik-Rate-Show „The Masked Singer“. In der aktuellen Staffel sind die beiden Erdmännchen nämlich das erste Duo, das Woche für Woche eine Performance auf der Bühne abliefert. Viele Fans glauben, dass Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis unter den tierischen Kostümen stecken.