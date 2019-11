“Dancing on Ice”-Star Eric Stehfest: “Meine Frau ist bisexuell”

Anzeige

Anzeige

Schauspieler Eric Stehfest (30) ist einer der Prominenten, die sich derzeit bei "Dancing on Ice" (freitags um 20.15 Uhr, Sat.1) auf das Eis wagen. Unterstützt wird der 30-Jährige dabei von seiner Frau Edith. Eifersucht auf Eiskunstläuferin Amani Fancy, die mit Stehfest in der Show zu sehen ist, gibt es dabei nicht, sagt er und verrät auch: "Meine Frau ist bisexuell, wir führen eine gleichberechtigte Ehe." Weiter wird Stehfest auf "Sat1.de" zitiert: "Sie hat vorgeschlagen, dass ich bei 'Dancing on Ice' teilnehmen soll. Ich werde mit Amani in die Tiefe gehen und wir werden das Ding richtig rocken. Je mehr wir fühlen, desto stolzer ist Edith."

Eric und Edith Stehfest sind seit 2015 verheiratet, im April 2016 kam ihr Sohn zur Welt. "Ich liebe es mit Edith diesen Weg zu gehen. In ihr habe ich die Frau meines Lebens gefunden", erklärt Stehfest. Im Interview mit "Bild" sagte er zudem über die Beziehung: "Wenn jemand Lust auf Sex mit einer anderen Person hat, reden wir offen darüber. Wir erleben es gemeinsam oder lassen es."

Bekannt wurde Eric Stehfest durch RTL-Serien

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Eric Stehfest wurde bekannt durch die Serien "Unter uns" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und nahm 2016 auch schon an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil. 2017 erschien sein Buch "9 Tage wach", in dem er von seiner Drogensucht erzählt, die er besiegen konnte. Im Frühjahr 2020 kommt der Bestseller als Verfilmung zum Sender ProSieben.

Anzeige

RND/hub/spot