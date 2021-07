„Sah gesund und frisch aus“: Elfjähriger postet Strand-Selfie mit Christian Eriksen

Anzeige

Bjørn Bindzus ist elf Jahre alt, lebt in Dänemark und liebt Sport. Daran lässt der Junge auch seine Freunde und Follower in den sozialen Medien teilhaben. Nun gesellte sich ein ganz besonderes Foto des Dänen in seine digitale Fotogalerie, denn am Strand von Tisvildeleje, einem Badestrand in Dänemark, traf Bjørn auf den dänischen Nationalspieler Christian Eriksen.

Wie Bjørn der dänischen Zeitung „BT“ erzählte, sah Eriksen „gesund und frisch aus, das war richtig schön zu sehen“. Die unverhoffte Begegnung wurde direkt in Form eines Fotos festgehalten, das Bjørn bei Instagram teilte. Der stolze Elfjährige schrieb zu dem besonderen Foto: „Ich Glückspilz mit dem berühmtesten Mann der Welt.“

Es ist das erste Foto von Christian Eriksen in den sozialen Medien, das seit dessen Krankenhausaufenthalt nach seinem Zusammenbruch beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland veröffentlicht wurde. Der dänische Nationalspieler ist Medienberichten zufolge mit seiner Lebensgefährtin an dem Strand spazieren gegangen.

Er erholt sich aktuell von dem Kollaps und dem Krankenhausaufenthalt.