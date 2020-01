Da ist sie wieder: Lena Meyer-Landrut meldet sich aus Insta-Pause zurück

Anzeige

"Hi, ich melde mich aus dem Social Media-Detox zurück" sind die ersten Worte, mit denen Lena ihre Fans nach ihrer Instagram-Abstinenz der vergangenen Tage begrüßt. Bestens gelaunt berichtet sie von zwei ausverkauften Standorten ihrer anstehenden Tour. Sie freue sich, "back zu sein", sagt Lena, die ab Donnerstag wieder für das Casting-Format "The Voice Kids" vor der Kamera stehen wird.

Kurz nach dem Upload der Insta-Stories hat die Sängerin dann auch noch ein Video in ihrem Feed gepostet: Darin sind sie und Freundin Charlotte Roche in einem weiteren Teil ihrer Reihe "It takes two" zu sehen.

Ihre Fans scheinen über das Lena-Comeback bei Social Media äußerst glücklich zu sein: Knapp 200 000 mal wurde das Video allein in der ersten Stunde nach Upload angesehen.

RND/liz