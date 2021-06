Courtney Cox, Ed Sheeran und Elton John singen gemeinsames Ständchen für „Friends“-Star Lisa Kudrow

Anzeige

Anzeige

Für eine besondere Aktion zu Ehren ihrer Serien-Kollegin Lisa Kudrow hat sich Schauspielerin Courtney Cox mit einem hochkarätigen Gesangs-Trio zusammengetan: Ed Sheeran, Elton John und US-Sängerin Brandi Carlile singen eine Parodie von Elton Johns Hit „Tiny Dancer“, während Courtney Cox die Melodie auf dem Klavier spielt.

Ein Video des Ständchens teilte Courtney Cox auf ihrem Instagram-Account. „Einer der besten Momente meines Lebens“, betitelte die 56-Jährige das Video und fügte hinzu „Das ist für dich, Lisa Kudrow.“

„Friends“-Parodie von „Tiny Dancer“

Anzeige

Der Titel des Songs wurde dabei leicht abgeändert: Statt „Tiny Dancer“ singt das Quartett „Tony Danza“- eine Anlehnung an eine Szene mit Lisa Kudrows „Friends“-Figur Phoebe Buffay. In einer der ersten Folgen der dritten Staffel behauptet Phoebe, der romantischste Song aller Zeiten sei der, den Elton John für einen Mann aus der Serie „Wer ist hier der Boss?“ geschrieben habe. Zum Beweis singt sie die falsche Strophe: „Hold me closer, Tony Danza“.

Lisa Kudrow begeistert über Song

Fans äußern sich begeistert unter dem Video, welches nach nur einem Tag bereits knapp sechs Millionen Mal geklickt wurde (Stand 08.06.). Auch zahlreiche Prominente kommentierten die Performance. „Wow, das ist mal ein Line-Up“, schrieb etwa Ex-Fußballprofi David Beckham. Sängerin Natasha Bedingfield kommentierte: „Oh mein Gott, das Dream Team, von dem ich nie wusste, dass es möglich ist!“. Und auch „Friends“-Star Lisa Kudrow zeigte sich begeistert von dem Song zu ihren Ehren: „Waaaaas?! Das ist das Aufregendste überhaupt!“.

Das prominente Zusammentreffen ist nicht das erste dieser Art. Vor kurzem hatte Courtney Cox bereits ein Video von sich und Ed Sheeran gepostet, in dem die beiden Monicas und Ross‘ Tanzchoreografie aus der sechsten Staffel nachtanzen.