Country-Sänger Garth Brooks tritt bei Amtseinführung von Joe Biden auf

Anzeige

Anzeige

New York. Der Country-Sänger Garth Brooks wirkt bei der Amtseinführung des gewählten US-Präsidenten Joe Biden mit. „Dies ist ein großartiger Tag in unserem Haushalt“, sagte der Sänger am Montag bei einer virtuellen Pressekonferenz. „Dies ist kein politisches Statement. Dies ist ein Statement der Einheit.“

Brooks wird neben Lady Gaga, Jennifer Lopez und anderen an der Zeremonie zum Amtsantritt von Biden am Mittwoch mitwirken. Er hatte bereits 2009 bei der Amtseinführungsfeier für den damaligen Präsidenten Barack Obama gesungen. Brooks lehnte es ab, 2017 für Präsident Donald Trump aufzutreten. Er bezog sich dabei auf Terminschwierigkeiten.

Zu der diesjährigen Einführung ins Präsidentenamt wurde er von der First Lady in spe, Jill Biden, eingeladen. Brooks kennt die Bidens seit mehr als zehn Jahren. Der Sänger sagte, das künftige Präsidentenehepaar sei „fest entschlossen, die Dinge gut zu machen“. Er begrüße die Chance, dem Land zu helfen, zu heilen. „Ich will die nächsten zehn Jahre meines Lebens nicht geteilt verbringen. Ich habe es so satt, geteilt zu sein“, sagte Brooks.