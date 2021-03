Cosma Shiva Hagen wohnt jetzt in einem Tiny House

Anzeige

Hamburg. Die Schauspielerin Cosma Shiva Hagen (39) mag es minimalistisch. „Vergangenes Jahr habe ich mich extrem verkleinert und bin in ein Tiny House in der Nähe von Hamburg gezogen“, sagte Hagen im „Stern“-Interview. „Weil es nur 47 Quadratmeter groß ist, musste ich mich von einem Großteil meiner Sachen trennen. Das hatte etwas unglaublich Befreiendes.“ Ihr Traum sei es, mit so wenig auszukommen, dass alles in ein Wohnmobil passe. Tiny Houses (Mini-Häuser) liegen seit einigen Jahren im Trend.

Was ihre Anti-Corona-Strategie angeht, sagte Hagen: „Da geht es mir wie so vielen: Ich habe keine!“ Sie würde wirklich gerne wieder vor der Kamera stehen und drehen. „Viele Regisseure denken, ich würde nur Hauptrollen spielen.“ Das stimme aber nicht. Sie wäre auch für eine Nebenrolle dankbar. Zuletzt hatte die Tochter von Sängerin Nina Hagen im Stück „Sternstunden“ an der Comödie Dresden auf der Bühne gestanden. Sie hoffe, dass die nächsten Aufführungen im Herbst klappen.