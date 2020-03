Coronavirus: Pietro Lombardi regt sich über Hamsterkäufe auf

Anzeige

Anzeige

Das Coronavirus ist zurzeit in der ganzen Welt Thema. Mittlerweile haben sich auch die ersten Prominenten infiziert. So sind Tom Hanks und seine Frau positiv auf die Lungenkrankheit getestet worden. Auch Kanadas Premier Justin Trudeau ist in Quarantäne, weil seine Frau Sophie Grégoire sich infiziert hat.

Sänger Pietro Lombardi hat es bisher nicht erwischt, doch für ihn ist die Krankheit trotzdem ein großes Thema: In einer Instagram-Story, die nicht mehr zu sehen ist, weil sie nur 24 Stunden online bleibt, hat er sich laut verschiedenen Medien wie “Promi News” über die Hamsterkäufe aufgeregt und angeprangert, dass die Menschen Desinfektionsmittel horten oder sogar aus Krankenhäusern klauen. Er hat demnach gesagt: “Mein Sohn ist leider mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen. Wir waren auf die Hilfe der Ärzte angewiesen. Aber ohne Desinfektionsmittel kann man nicht operieren, und das macht mich so sauer.” Dabei wolle er das Coronavirus an sich nicht verharmlosen, nur die Hamsterkäufe regten ihn auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

RND/hsc