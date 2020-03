Anzeige

Nicht nur in Europa bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen, auch in den USA breitet sich das Virus immer weiter aus. Hollywood-Star Arnold Schwarzenengger appelliert jetzt in einem Video auf Facebook an seine Fans, die eigenen vier Wände nicht zu verlassen - und holt sich dafür tierische Unterstützung.

“Wichtig ist, Zuhause zu bleiben! Niemand darf raus - insbesondere nicht, wenn man 72 Jahre alt ist. Wir bleiben zuhause und essen hier”, sagt Schwarzenegger in dem Video und füttert Esel Lulu und Mini-Pony Whiskey mit Karotten - die hat er zu sich ins Haus geholt.

“Wir werden das gemeinsam durchstehen. Wir gehen nicht raus, wir gehen nicht in Restaurants, wir tun hier nichts mehr dergleichen. Wir essen bloß und haben eine gute Zeit. Keine Restaurantbesuche - vergesst es und bleibt so viel zuhause wie möglich", sagt der ehemalige Gouverneuer von Kalifornien weiter. Zu dem Video schreibt der Schauspieler: “Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Hört auf die Experten, ignoriert die Idioten!”

Coronavirus: Kalifornien will Senioren schützen

Gouverneur Gavin Newsom forderte am Sonntag alle Senioren ab 65 Jahren und Einwohner mit chronischen Erkrankungen auf, sich zu Hause zu isolieren. Außerdem sollen Bars und Kneipen schließen, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

RND/ros