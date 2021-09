Immer noch Coronaviren: Sarah Connor sagt weiteren Auftritt ab

Anzeige

Eigentlich sollte die Sängerin Sarah Connor am Samstag in der ZDF-Show „Der Quiz-Champion – das Spenden-Special“ auftreten. Doch kurz vor der Show sagte die Sängerin ab, da der obligatorische Corona-Test positiv ausschlug, berichtet die „Bild“. Der Ausfall kam unerwartet, da die Sängerin von einem negativen Testergebnis ausging: Ihre Corona-Quarantäne war bereits Mitte dieser Woche abgelaufen. Dennoch habe der Test gezeigt, dass die Sängerin immer noch Corona-Viren in sich trage.

Die Sängerin sollte eigentlich ihren neuen Song „Stark“ performen, so die Zeitung. Der Track ist Teil einer am Freitag veröffentlichten Re-Edition des Albums „Herz Kraft Werke“.

Connor: Nur leichte Symptome dank Impfung

Bereits Anfang des Monats sagte die Sängerin ein Konzert in Leipzig coronabedingt ab. Damals berichtete die 41-Jährige in einem Video auf Facebook, dass sie nur leichte Symptome habe, da sie längst geimpft sei.