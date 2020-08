Corona-Quarantäne bei Frank Thelen: Der Ex-"Höhle der Löwen"-Investor wurde nach Mallorca-Urlaub positiv getestet

Anzeige

Anzeige

Der ehemalige “Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen ist nach seiner Rückkehr aus dem Mallorca-Urlaub positiv auf Corona getestet worden. Das bestätigte der Unternehmer und Buchautor gegenüber dem Sender RTL. Allerdings sei ein zweiter Test dann negativ ausgefallen - trotzdem ist Thelen dem Bericht zufolge jetzt in Quarantäne. Zuvor hatte auch die „Bild“-Zeitung über den positiven Corona-Test berichtet.

„Nathalie und ich waren bereits seit einigen Wochen auf Mallorca, als am Abend vor unserem Rückflug die Einstufung ‚Risikogebiet‘ erfolgte. Nach unserer Ankunft in Köln haben wir uns direkt vor Ort testen lassen“, sagte Thelen zu RTL. Das Testergebnis seiner Frau sei negativ gewesen, „mein erster Test positiv“, so Thelen.

Frank Thelen: „Ich bin bisher komplett symptomfrei“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Er habe seinen Mallorca-Urlaub allerdings größtenteils auf seiner Yacht verbracht und sei deshalb skeptisch gewesen, so Thelen. „Ich habe dann direkt noch einen Test gemacht, der auch bei mir negativ war. Da wir Covid aber ernst nehmen, leben wir seit Montagmorgen zumindest körperlich getrennt.“

Über die häusliche Quarantäne sagte Thelen laut RTL: „Ich bin bisher komplett symptomfrei und Nathalie versorgt mich liebevoll. Ich habe einen kleinen Schreibtisch in unserem Schlafzimmer aufgebaut und arbeite in Ruhe an unseren Startups.“