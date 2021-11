Nach Sieg gegen Hertha: Max Kruse ruft zum Impfen auf

Anzeige

Am Samstagnachmittag konnte Union Berlin einen wichtigen Sieg in der Bundesliga einfahren: Das Team von Trainer Urs Fischer schlug den Stadtrivalen Hertha BSC mit 2:0.

Max Kruse wurde anschließend vom Haussender Sky um Statements zum Match gebeten. Wie die „Welt“ berichtet, erklärt der Stürmer nicht nur, dass Union Hertha an diesem Tag „in allen Belangen überlegen gewesen sei“ – er nutzt seine Chance vor der Kamera, um zum Impfen aufzurufen. Als er auf die Fans im Stadion angesprochen wird, sagt Kruse demnach: „Es sieht so aus, als ob die Maßnahmen strenger werden. (…) Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür sind wir ja geimpft, um genau solche Events zu erleben. Ich glaube, die Inzidenz bei den Nichtgeimpften ist sehr hoch. Deshalb kann ich nur jedem raten, sich impfen zu lassen, damit wir solche Erlebnisse in Zukunft wieder haben.“

Das Thema Impfen war an diesem Wochenende im Fußball sehr präsent: So trat Werder-Trainer Markus Anfang am Samstag von seinem Posten zurück, weil gegen ihn wegen eines möglichen gefälschten Impfnachweises staatsanwaltlich ermittelt wurde. Darüber hinaus soll der FC Bayern seinen ungeimpften Spielern mitgeteilt haben, dass sie im Falle einer Quarantäne Lohnausfälle zu befürchten haben.