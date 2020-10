Conchata Ferrell ist tot - sie spielte Berta in Two and a Half Men

Anzeige

Traurige Nachrichten für Fans der US-Sitcom “Two and a Half Men”. Conchata Ferrell, die jahrelang die Rolle der Haushälterin Berta spielte, ist tot. Das berichten US-Medien am Dienstagabend.

Wie das US-Magazin deadline.com am Dienstagabend berichtet, verstarb die Schauspielerin am 12. Oktober in Folge von Komplikationen nach einem Herzstillstand. Die 77-Jährige hatte im Sommer einen schweren Herzinfarkt erlitten.

In dem Bericht heißt es, sie sei friedlich im Kreise ihrer Familie in einem Krankenhaus im US-Staat Kalifornien eingeschlafen.

Ferrell erlangte weltweite Berühmtheit durch ihre Rolle der mürrischen Haushälterin Berta in der Erfolgsserie “Two and a half Men”. Für diese Rolle erhielt sie 2005 und 2007 weitere Nominierungen für einen Emmy Award.