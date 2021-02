Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzner haben geheiratet

Anzeige

Anzeige

Dass Komikerin Hazel Brugger (27) schwanger ist und ein Kind von Kollege und Partner Thomas Spitzner erwartet, war bereits bekannt. Nun verrät Spitzner auf Instagram, dass die beiden bereits vor neun Monaten auch geheiratet haben. Zu mehreren Bildern der Hochzeit schreibt er: „Gerade diese Fotos gefunden.. da kommen mir die Tränen. So ein unperfekter Tag, so eine schwierige Zeit, so viel anders wie alles, was wir geplant haben, und trotzdem so wunderschön. Vor 9 Monaten habe ich - kurz nach dem ersten Lockdown und im (wortwörtlich) kleinen Kreis - einen Ehering von Hazel und eine Lego Ninjago Figur von meinem Patenkind bekommen und ich sage mal so: Eins davon trage ich seitdem täglich bei mir und das andere hat mir zumindest nicht klar geschadet.“

Es folgt eine Liebeserklärung an seine Frau Hazel Brugger, die unter anderem aus der „heute-show“ bekannt ist und im vergangenen Oktober den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Komikerin“ gewann. „Ich kann nicht beschreiben, wie es sich anfühlt, Hazels Mann zu sein, aber in den 6 Jahren Beziehung gab es nicht einen Tag, wo ich nicht mindestens 1x laut gelacht habe“, schreibt Spitzner. „Und ich sehe es als meine persönliche Pflicht, Hazel mindestens 1x am Tag zum Lachen zu bringen. Klingt abgedroschen und wie eine Floskel, aber Details würden Instagram sprengen: Danke für alles!“

Anzeige

Bilder zeigen die Vermählung von Hazel Brugger und Thomas Spitzner

Anzeige

Die Bilder zeigen unter anderem wie Hazel Brugger im dunkelblauen Kleid ihrem Frischvermählten den Ring an den Finger steckt, wie die beiden sich dabei lachend ansehen, wie sie mit Familie und Freunden mit Masken vor dem Standesamt stehen und - tatsächlich - im Kreis mit Abstand draußen sitzen und gemeinsam essen.

In den Kommentaren unter dem Post finden sich zahlreiche Glückwünsche von Fans, darunter auch Prominente. So postet beispielsweise die neue Bremer „Tatort“-Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer ganz einfach drei Herzen unter das Bild.