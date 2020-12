Comedian Faisal Kawusi verteilt Lebensmittel an bedürftige Familien

Anzeige

Köln. Faisal Kawusi ist seit einigen Jahren aus der Comedyszene nicht mehr wegzudenken. Doch der Comedian ist nicht nur gut im Geschäft – er hat auch ein großes Herz. Fernab von Entertainment und TV-Auftritten ist Comedian Faisal Kawusi als Schirmherr einer karitativen Organisation tätig.

Am Freitag war Kawusi erneut im Einsatz der Wohltätigkeitsorganisation: Für den Kölner Verein „Mutige Kinder“ nahm er an einer Lebensmittelausgabe für bedürftige Familien teil. Die Ausgabe der Lebensmittel erfolgte unter strikter Einhaltung der Corona-Regelungen, so war nie mehr als eine Familie zeitgleich anwesend. Der 29-Jährige und sein Team konnten an insgesamt 50 Familien je zwei große Tüten mit Lebensmitteln ausgeben. Außerdem dabei: Geschenke für Kinder sowie eine weitere Ladung Tiefkühllebensmittel.

Kawusi zeigte sich nach der vorweihnachtlichen Geschenkeübergabe begeistert: „Heute hatten wir die Gelegenheit 50 Familien mit Nahrungsmitteln für die anstehenden Feiertage zu versorgen. Es ist schön zu wissen, dass so vielen Menschen geholfen werden konnte. Nichts ist schöner als Geben“, beschrieb der Komiker den wohltätigen Einsatz.