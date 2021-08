Comedian Faisal Kawusi hat 21 Kilogramm abgenommen

Anzeige

Mit einem Vorher-Nachher-Bild beeindruckt Komiker Faisal Kawusi seine Fans auf Instagram. Ein Foto mit nacktem Oberkörper zeigt den 30-Jährigen mit 178 Kilogramm am 6. Januar. Das zweite Bild zeigt ihn beim Sport mit 21 Kilogramm weniger – genau acht Monate später. Wie er das geschafft hat? Vor allem mit Sport, berichtet er. „Am Anfang hab ich einfach Sport gemacht, einfach nur das. Sonst ist die Ernährung gleich geblieben (alles andere als gesund), aber es war wichtig, dass erst mal Sport ein fester Bestandteil meines Lebens wird”, schreibt er auf Instagram. So purzelten die ersten zehn Kilo.

Im nächsten Schritt habe er auf süße Getränke verzichtet und erst danach auch angefangen, sich generell gesünder zu ernähren. „Ab und zu gönn ich mir auch einen Döner oder Burger, weil Essen für mich auch Lebensqualität bedeutet“, schreibt er weiter.

Faisal Kawusi machte Scherze über sein Gewicht – doch dann kamen Sorgen

In den vergangenen Jahren machte Kawusi immer wieder Witze über sein Gewicht. Doch Anfang des Jahres hatte er einen Aha-Moment. Mitte Mai verriet er seiner Community dann, dass er aktuell an seiner Figur arbeitet. Damals schrieb er, dass er 178 Kilogramm auf die Waage gebracht habe. Die Meinung der Gesellschaft sei ihm zwar egal, „aber hier geht es tatsächlich um Gesundheit“, so der gebürtige Hesse. Er sei gesund gewesen und hatte keine Beschwerden, „aber ich wollte es auch nicht so weit kommen lassen. Ich möchte meine Kinder, meine Enkelkinder aufwachsen sehen und ich möchte sie prägen und für sie da sein, egal ob sie fünf Jahre alt sind oder 25.“ In seiner typischen Art setzte er sich damals das Ziel, es auf das Cover des Magazins „Men’s Health“ zu schaffen.

An seine Fans hat der 30-Jährige auch einen Tipp: „Fangt mit dem Sport an, das ist wirklich wichtig! Der Rest kommt von selbst, der Körper will dann nicht mehr den ganzen Kram, der fett macht und ungesund ist.“ Außerdem solle man nicht zu viel denken, sondern einfach machen. „Laber nicht, steh auf von der Couch und fang an!!!! Wenn ich es kann, könnt ihr das auch!“

Jenny Elvers, Lilly Becker, Patrick Lindner und Felix Neureuther gratulieren

Lob und Bewunderung gibt es übrigens nicht nur von seinen Fans, auch zahlreiche Prominente haben die Vorher-Nachher-Bilder auf Instagram kommentiert. Eko Fresh schreibt: „Bruder Respekt“. „Let’s Dance“-Juror Jorge González erinnert Faisal Kawusi daran, das Lachen nicht zu vergessen. Seine einstige Tanzpartnerin in der RTL-Show, Kathrin Menzinger, schreibt: „Bääääääm! Glückwunsch! Sieht nach purer neuer Lebensqualität aus.“ Auch andere Profitänzer aus dem Format, darunter Christian Polanc und Evgeny Vinokurov gratulieren zum Erfolg. Die TV-Stars Jenny Elvers und Lilly Becker sowie das Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther senden viele Emojis, um Kawusis Leistung zu würdigen. Patrick Lindner gibt direkt einen Ausblick: „...und ich weiß, dass du dein Ziel erreichst“, schreibt er.