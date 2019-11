Comedian: Dieter Nuhr vergleicht Greta Thunberg mit Hitler und Stalin

Anzeige

Kiel. Es ist nicht das erste Mal, dass Dieter Nuhr die Klimaaktivistin Greta Thunberg in einer seiner Shows angreift. Man könnte gar meinen, die junge Schwedin ist zum Lieblingsopfer des Comedians geworden. Bei einem Auftritt in Kiel hat Nuhr nun noch mal nachgelegt, wie die „Kieler Nachrichten“ berichten. Dabei soll er Greta sogar indirekt mit den Diktatoren Hitler und Stalin verglichen haben.

So sagte Nuhr, bevor er loslegte, dass er nicht den Menschen Greta angreife, sondern die Institution und die Hysterie ihrer Anhänger. Gretas Fundamentalismus würde mehr Not und Elend verursachen als der Kampf gegen den Klimawandel durch Forschung und Innovationen, zitieren die KN Nuhr. Offenbar meinte Nuhr damit, dass Gretas Forderungen das Zeug hätten, die wirtschaftlichen Grundlagen der Menschheit zu zerstören: Der globale Warenverkehr und damit der Wohlstand sei einer der Hauptverantwortlichen für hohe CO₂-Emissionen. Falle der weg, stelle sich die Frage, wie viele Menschen man regional ernähren könne.

Weiter soll der Comedian gesagt haben: „Aber was sind schon Menschenleben, wenn es um die große Sache geht?“ In der Konsequenz würde man da sogar an Hitler oder Stalin denken können.

Heftige Analogie

Nach dieser heftigen Analogie ruderte er noch mal zurück: „Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin sehr für eine saubere Umwelt. Ich glaube nur, dass uns das ständige Verbieten kein Stück weiter ans Ziel bringt. Die Zukunft liegt nicht im Verhindern, sondern im Entwickeln.“

ZUM THEMA Nach Greta-Kritik: Internetärger für Komiker Dieter Nuhr

Schon in vorherigen Shows hatte er Greta Thunberg auf satirische Art und Weise angegriffen – und war dadurch selbst in die Kritik geraten. So hatte er sich in seiner ARD-Show „Nuhr im Ersten“ gefragt, was Greta wohl bei Kälte mache. Die Antwort: „Heizen kann es ja wohl nicht sein.“ Außerdem deutete er an, dass Greta den dritten Weltkrieg auslösen könnte.

In den sozialen Netzwerken war das auf viel Empörung gestoßen, sodass der Comedian sich für seine Äußerungen im Nachgang sogar noch rechtfertigte: "Wenn ich den Witz mache, dass ich meine Tochter unterstütze und deshalb ihr Zimmer nicht heize, dann offenbart das den zentralen Konflikt, nämlich dass die meisten Kinder und Jugendlichen gar nicht abschätzen können, was eine Erfüllung ihrer Forderungen für sie ganz persönlich bedeuten würde", sagte er dem "Münchner Merkur" und der Zeitung "tz". "Das ist nicht den Kindern anzulasten, sondern denen, die sie einseitig informieren. Aber wenn man Witze erklären muss, ist es ja eh schon zu spät", so der Komiker.

Nuhr verteidigt seine Angriffe auf Greta Thunberg

Weiterhin sagte Nuhr den Zeitungen: "Ich kann nicht mehr tun, als in jeder Sendung betonen, dass ich die Proteste an sich begrüße, weil sie die Problemlösung vorantreiben, dass ich aber die Lösungsvorschläge der Bewegung für naiv und gefährlich halte"

