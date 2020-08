Collien Ulmen-Fernandes wartet auf Corona-Testergebnis: Zustände am Flughafen Tegel "ungeheuerlich"

Anzeige

Eine sichtlich angeschlagene Collien Ulmen-Fernandes meldet sich aus dem Krankenbett. Sie habe Husten und Halsschmerzen und warte jetzt auf ein Corona-Testergebnis, schreibt die Schauspielerin und Moderatorin bei Instagram. Angesteckt hat sie sich womöglich auf dem Flughafen Berlin-Tegel – den Umgang mit den Corona-Vorschriften dort beschreibt die 38-Jährige als “ungeheuerlich”.

Sie habe sich “furchtbar aufgeregt”, schreibt Ulmen-Fernandes zu Beginn des Posts und erklärt dann, warum. Für Dreharbeiten sei sie in Mailand gewesen, dort sei am Flughafen strikt auf die Einhaltung der Corona-Regeln, vor allem den notwendigen Abstand, geachtet worden. “Komplett anders” sei das am Flughafen Berlin-Tegel gewesen.

„Finde es ungeheuerlich, wie am Flughafen Tegel mit den Corona-Regeln umgegangen wird“

Nach der Landung seien “alle Passagiere in einen Bus gequetscht” worden, so Ulmen-Fernandes. “Als dieser bereits übervoll war, wurden noch weitere Passagiere eingeladen”, schildert die 38-Jährige und zeigt zum Beleg Fotos, die sie offenbar in dem Flughafenbus gemacht hat. Darauf sind Menschen dicht gedrängt zu sehen, ein Abstand von anderthalb Metern scheint unmöglich. Besonders ärgere sie, dass zwei weitere Busse bereitgestanden hätten, die Passagiere ihren Angaben zufolge aber trotzdem alle in einen Bus einsteigen mussten.

“Ich finde es ungeheuerlich, wie hier am Flughafen Tegel mit den Corona-Regeln umgegangen wird”, schreibt Collien Ulmen-Fernandes abschließend. “Das musste ich jetzt mal, mit Husten und Halsschmerzen und auf mein Corona-Testergebnis wartend, loswerden.” Zum Ergebnis des Tests hat sie sich bislang nicht geäußert.