Collien Ulmen-Fernandes: “Rassismus wird von Jahr zu Jahr schlimmer”

Anzeige

Anzeige

Seit 20 Jahren steht Collien Ulmen-Fernandes als Moderatorin und Schauspielerin vor der Kamera. Am Freitag bringt die Tochter eines Inders und einer Deutschen ungarischer Abstammung ihr zweites Kinderbuch aus der “Lotti-&-Otto”-Reihe raus.

Worum geht es in Ihrem neuen Kinderbuch?

Das Thema ist Rassimus. Es ist so, dass dort, wo der Migrationsanteil am geringsten ist, ist der Rassismus am größten. Das thematisieren wir auch in dem Buch. Da kommt ein fremdes Tier aus einem anderen Land. Und alle Tiere fragen: “Was ist das denn?” Und dann werden die Gerüchte über dieses fremde Tier immer größer. In der Erzählung wird es immer schrecklicher und schrecklicher. Dann kommt das Tier und ist ganz anders, als die anderen Tiere gedacht haben. Nach wie vor kümmern wir uns auch um die Genderthematik: Jungsvorurteile, Mädchenvorurteile. Ich denke, dass generell Geschlechterstereotype und Rassismen sehr viel gemeinsam haben. Letztendlich geht es bei beiden um Vorurteile.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Warum ist Ihnen das Thema besonders wichtig?

Weil man das selbst von sich so kennt. Es gibt eine Studie dazu, da wurde eine Bewerbung rausgeschickt. Einmal mit einem deutschen Namen und einmal mit einem ausländischen. Der ausländische Name hat viel weniger Einladungen zu Bewerbungsgesprächen bekommen. Ich weiß aber, dass alle Leute, die das entschieden haben, von sich sagen würden, dass sie keine Rassisten sind. Aber dann gibt man doch wieder dem deutschen Bewerber den Vorzug. Auch eine Wohnung zu finden, ist viel schwerer mit einem ausländischen Namen. Dadurch glaube ich, dass ganz viel davon unterbewusst abläuft. Von ganz vielen Leuten, die alle von sich sagen würden: “Nein, wir sind keine Rassisten.”

Anzeige

Erleben Sie solche Vorurteile heute auch noch?

Ja, es wird immer heftiger. Vor fünf Jahren hatte ich gar keine rassistischen Kommentare. Von Jahr zu Jahr wird das schlimmer. Es wird echt extremer. Als meine Tochter im Kindergarten war, hat sie mich gefragt, warum ich denn keine normale Hautfarbe habe. Das wurde sie von den anderen Kindern gefragt. Dann wollte ich von ihr wissen, was denn eine normale Hautfarbe sei. Daraufhin meinte sie: “So wie die anderen Mamas.” Dann habe ich so ein Hautfarbenset mit 20 verschiedenen Hautfarben gekauft. Das ist ein Stifteset von ganz hell bis ganz dunkel. Das habe ich ihr gekauft und gesagt: “Das sind alles Hautfarben.” Und meinte Tochter meinte nur: “Ach. Echt?” Da meinte ich: “Du kannst deinen Kindergartenkameradinnen sagen: Hautfarbe geht von hier bis da.” Das fand sie total faszinierend.