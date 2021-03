„Stargate“-Schauspieler Cliff Simon stirbt nach Unfall beim Kitesurfen

Anzeige

Der südafrikanische Schauspieler Cliff Simon ist tot. Seine Frau Colette bestätigte auf der Facebook-Seite ihres Mannes, dass er am Topanga Beach in Kalifornien beim Kitesurfen verunglückte. Er starb demnach am 9. März im Alter von von 58 Jahren.

Schauspieler Cliff Simon im Film „Stargate: Continuum“. © Quelle: imago images/Everett Collection

Simon ist bekannt durch seine Rolle als zynischer Gott Ba’al in der Serie „Stargate - Kommando SG-1“, in der er seit 2002 in 15 Episoden zu sehen war. Im Jahr 2008 spielte Simon eine Nebenrolle im Film „Stargate: Continuum“.

„Mit einem unglaublich gebrochenen Herzen muss ich mitteilen, dass mein geliebter Ehemann gestorben ist“, schreibt seine Frau Colette auf Facebook. Es sei für sie allerdings eine Gnade, dass er am Strand und damit in der Nähe des Wassers starb, das er so sehr geliebt habe. „Ich weiß, dass es ein Schock ist und uns schwer trifft, aber wir hoffen, dass ihr unser Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser Zeit respektieren könnt“, heißt es weiter.

Als Schwimmer für die Olympischen Spiele qualifiziert

Vor seiner Tätigkeit als Schauspieler war Cliff Simon als Profisportler aktiv. Als Schwimmer qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, nahm jedoch nicht teil. Nach dem Beitritt zur südafrikanischen Luftwaffe startete Simon 1992 seine Karriere als Schauspieler.