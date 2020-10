Claudia Schiffer bekommt ihre eigene Barbie

Anzeige

Im August wurde Claudia Schiffer 50 Jahre alt - nachträglich bekommt sie nun ein ganz besonderes Geschenk: Das Supermodel wird als Barbie-Puppe verewigt, wie das Unternehmen nun unter anderem auf Instagram verrät. In gleich zwei Outfits erhält die berühmte Blondine eine Mini-Plastikversion von sich.

Die beiden Exemplare sind auf der offiziellen Instagram-Seite von Barbie zu sehen. Damit wollen die Macher diesen “Meilenstein” zelebrieren und Schiffers berühmteste Kult-Momente nachstellen. So ist die Barbie-Version des Supermodels einmal in ihrem berühmten blauen Kleid zu sehen, in dem sie 1994 über den Laufsteg schwebte.

Die andere Puppe zeigt das Supermodel in einem schwarzen Kleid, in dem sie sich 2016 für das Modeunternehmen “Balmain” ablichten ließ. Dessen Artdirector kommt in dem Instagram-Post ebenfalls zu Wort: “Über die Jahrzehnte hat sie Millionen inspiriert mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Selbstbewusstsein, Stil und Schönheit”, so Olivier Rousteing über Schiffer. Sie sei eine der wandelbarsten Figuren in der Modebranche - und die Definition eines Supermodels. Sie in einem seiner Outifts zu sehen, sei einer seiner “stolzesten Momente" gewesen.

Versace: Claudia Schiffer und Barbie zwei starke Frauen

Auch die berühmte Modeschöpferin Donatella Versace wird in dem Instagram-Post zitiert: “Seit wir kleine Mädchen waren, war Barbie niemals nur eine Puppe, sondern ein Spiegel der Gesellschaft und wie sie sich verändert.” Claudia Schiffer und Barbie seien zwei starke Frauen, die von niemandem ermächtigt werden mussten, da sie stets die Macherinnen ihres eigenen Schicksals waren. Sie sei stolz, dass das blaue Kleid ausgewählt wurde, um Claudia Schiffers 50. Geburtstag zu feiern. “Feminin und glamourös verkörpert es den Stil von beiden.”

Claudia Schiffer wird damit dieselbe Ehre zuteil wie schon zuvor Marilyn Monroe, Liz Taylor oder Cher. Die haben bereits ihre eigene Barbie-Puppe.